“Una exnovia frustrada”: ‘Westcol’ defendió a Valka de los comentarios de Aida Victoria Merlano

‘Westcol’ volvió a generar controversia en las plataformas digitales a propósito de su reacción ante los comentarios que hizo su exnovia, Aida Victoria Merlano, sobre él en una entrevista reciente, aprovechando la oportunidad para dejar claro que no quiere volver a saber nada de la influencer.

El streamer estuvo en la mira de muchos usuarios de las redes sociales después de haber protagonizado una fuerte ruptura con Merlano, lo que generó una situación tensa entre ellos durante semanas. Sin embargo, la joven decidió que le gustaría seguir manteniendo su amistad con él.

Pero tal parece que las cosas entre ambos cambiaron, luego de que la colombiana se pronunciara en una entrevista con el dominicano conocido como Alofoke sobre la reacción que tuvo Westcol al conocer que ella participaría en un evento de streaming del cual él ya forma parte, mostrando cierto rechazó al respecto.

“Esto es algo que uno no le tiene que explicar a un hombre, porque un hombre de verdad lo sabe, entonces yo asumo mi responsabilidad porque fui yo quien se metió con un niño. Cuando hay amor, uno simplemente dice: ‘hey, qué chévere que la invitaran’. Un hombre de verdad con sus hu***s bien puestas no tiene por qué salir a decir eso”, contó Aida Victoria Merlano en la entrevista.

Y tal parece que esta respuesta llegó a oídos del influencer, quien no solo se tomó muy mal los comentarios en su contra, sino interpretó que este tipo de mensajes serían de cierta manera una ofensa para su pareja actual.

Westcol reaccionó a los comentarios de Aida Victoria Merlano

Durante una sesión en vivo, el joven aprovechó para reaccionar sobre los comentarios que había realizado su expareja durante la entrevista, dando a entender que esta situación terminaba afectando a su pareja actual.

“Hablar de esto no me gusta, ella (Valka) ya tiene que aguantar un montón de cosas como para aguantarse una exnovia frustrada haciendo entrevistas y un montón de cosas, metiéndose en proyectos de su ex. O sea, a mí me toca aguantarme eso y soy el niño. En vez de ella darle respeto a la pareja con la que está, estar bien, estar feliz, seguir adelante”, dijo molesto Westcol en una sesión de streaming.

También contó que no le gustaría seguir en contacto con Aida Victoria Merlano por la actitud que está tomando frente a esta situación: “yo no quiero saber nada de esa mujer, haga su vida, siga su vida, papi, ya. Y qué pereza tenerla en algo sabiendo que hay una mala energía”.