El ‘Gordo’ Ariel le respondió a quienes dicen que las presentadoras de ‘Lo Sé Todo’ renuncian por su culpa

El Canal Uno tiene uno de los programas de entretenimiento más visto en Colombia, ‘Lo Sé Todo’, formato que es uno de los pocos en transmitirse de domingo a domingo, y que en 2023 se ganó un Premio India Catalina en la categoría ‘Mejor Producción de Variedades’ . Pero detrás del éxito de este audiovisual se han tejido varias teorías que indican que las presentadoras del mismo no duran mucho tiempo allí, debido a la relación que tienen con el director del formato, ‘El Gordito Ariel’, mismo que se encargó de dejar en claro cómo es su comportamiento frente y detrás de las cámaras, especialmente con Alejandra Serje.

Nanis Ochoa, Santiago Vargas, Mafe Romero y Elianis Garrido son algunos de los nombres que han estado en el magacín de variedades y que se han despedido con tristeza de los televidentes, debido a que han decidido irse en busca de otros aires; como el caso de Garrido que optó por dedicarle alma y corazón a su estudio de baile en Barranquilla ; o el de Vargas, que ahora hace parte del elenco de ‘Mañana Express’ de RCN.

Ante estas hipótesis web que apuntan a decir que ‘El Gordo’ es un mal jefe, su compañera de cámaras, Alejandra Serje, decidió que él mismo se encargara de revelar cómo es su comportamiento detrás de cámaras, además de dar detalles de cómo es la relación con las presentadoras más allá del ámbito laboral.

“Lo que pasa es que yo soy como medio papá, como medio tío; yo soy ‘regañón’ a mí no me corre sangre, ni me tiembla la cara para decir las cosas, las digo sin pelos en la lengua. A veces eso genera rencillas, pero el amor está, con todas. Yo adoro a ‘Aleja’”, expresó Ariel Osorio, en una reciente historia de Instagram, publicada en el perfil de Serje, donde ella acumula dos millones de seguidores.