Yeison Jiménez reveló el consejo de Pipe Bueno que lo ayudó a dejar de ser mujeriego

Dentro de los nombres más rimbombantes en la música popular destaca el de uno nacido en el municipio de Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez, artista que desde hace unos meses decidió meterse de lleno en un nuevo proyecto, su pódcast ‘Camino al éxito’, formato en el que recientemente reveló un consejo que le dio Pipe Bueno, que le ha ayudado a mantener su relación estable y le quitó lo mujeriego.

Jiménez no deja de sorprender a sus fanáticos con sus talentos, no solo desde el ámbito musical, también por la habilidad que tiene para hacer negocios, que lo llevó de estar en la plaza de Corabastos, a tener varias empresas, algunas de ellas enfocadas en la ganadería. Ahora, como entrevistador, Jiménez ha tenido la oportunidad de tener en sus micrófonos a ‘La Liendra’, Gregorio Pernía, y ahora a Laura Acuña, mujer a la que le hizo una pregunta bastante comprometedora: ¿Se ha enredado con un fan?

Ante el no rotundo de la paisa que hizo parte del elenco del desaparecido programa, ‘Muy Buenos Díaz’, el intérprete de ni tengo ni necesito confesó que él si se había enredado con algunas de sus seguidoras, cobijándose en el argumento de que por haberse ‘pegado’ muy joven le fue inevitable no caer en esta conducta. “La mujer piensa mucho más que el hombre, obviamente nosotros somos más brutos. Hay que decirlo. (...) Si a usted me le ponen ‘platica’, ‘traguito’, escoltas, fama y mujeres al lado, cae.”, expresó el cantante de 33 años.

Adicionalmente, el hombre que hizo tres ‘sold out’ seguidos en el Movistar Arena de Bogotá, reveló que uno de sus colegas, Pipe Bueno, lo ayudó a dejar de ser mujeriego con unas reflexivas palabras: “Pipe está loco, él me decía: “Papi usted quiere salir a comer y quiere un wisky, si usted quiere un wisky quiere un ‘culito’, entonces es mejor no salir a comer”, expresó.