El ‘gordo’ Ariel de ‘Lo Sé Todo’ se sometió a tratamiento para cambiar el aspecto de su rostro

Ariel Osorio, mejor conocido como ‘El Gordito Ariel’, es uno de los periodistas de entretenimiento más reconocidos de Colombia, distinción avalada por reconocidos premios que ha obtenido en su carrera, como el India Catalina, que se ganó con su programa ‘Lo Sé Todo’. Precisamente Osorio preocupó a sus seguidores de los últimos días luego de mostrar parte del procedimiento estético que se realizó.

Osorio lleva un buen tiempo frente a las cámaras y las luces de los sets, ya que no solo ha hecho parte del formato de entretenimiento de Canal Uno, ya que en sus inicios formó parte de las filas de ‘Día a Día’, matutino de Caracol del que salió luego de que Hernán Orjuela tuviera que tomar la decisión corporativa de pasarle la carta de renuncia.

Tras décadas frente a las cámaras, el tolimense aseguró que las potentes luces que se usan en las producciones televisivas, le han afectado en su piel, especialmente en su rostro. “Por gajes del oficio, pues obviamente estoy expuesto a dos horas diarias ante las luces de las cámaras de televisión, lo que me ha generado unas manchas en la piel que he intentado quitar con diferentes productos. (...) Pero no ha sido suficiente”, manifestó en una de sus más recientes publicaciones de su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula más de 570.000 seguidores.

En este sitio web Ariel mostró parte del proceso dermatológico al que se sometió, el cual consta de una técnica láser conocida como ‘Fotona’, la cual, según su especialista, no solo le permite tratar las manchas, también ayuda a la desinflamación en algunas zonas específicas; además de unificar el aspecto de la piel en el rostro, proceso que se realiza con una anestesia utópica, la cual genera un enrojecimiento que con el paso de las horas se quita.