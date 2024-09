Campanita de ‘Día a día’ se hizo inesperado cambio de ‘look’ y aclaró si sufre complejo padecimiento

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento matutino que lleva más de dos décadas al aire llevándoles a los televidentes destacados invitados a diario, quienes se encargan de cautivar al público a lo largo de más de dos horas. Pero, quienes también amenizan la llegada de las mencionadas figuras de la farándula son precisamente su amplio equipo de presentadores como lo son Carolina Cruz, Carolina Soto, Juan Diego Vanegas, Carlos Calero, Catalina Gómez, Iván Lalinde y quien hace pocos meses se estrenó en la producción gracias a su talento en el baile fue precisamente ‘Campanita’, quien recientemente se hizo inesperado cambio de ‘look’ y aclaró si sufre complejo padecimiento.

Luego de su destacada participación en el ‘Desafío XX’, donde además de su estilo a la hora de llevar a cabo cada una de las competencias, también las risas se hicieron protagonistas debido a su personalidad carismática y arrolladora. Si bien, el camino para el bailarín no ha sido sencillo, alcanzó su sueño de ser parte del famoso programa de Caracol que se ha convertido en uno de los más visto de la televisión colombiana y la mayor sorpresa fue que durante su llegada a ‘Día a día’ el ofrecimiento que quedarse dentro del programa terminó siendo toda una sorpresa a la que no puede decir que no.

Evidentemente su presencia en la televisión colombiana trajo consigo que ‘Campanita’ de ‘Día a día’ adquiriera una mayor visibilidad por medio de sus redes sociales, donde suele ser muy activo y allí recientemente se encargó de mostrar su cambio de ‘look’ realizándose un implante capilar, el cual tomó por sorpresa a sus seguidores, y la mostrar el resultado final siendo sus crespos los protagonistas la emoción fue más que evidente, donde aprovechó para aclarar: “No sufro de alopecia, solo cambié de look, pero si tú lo tienes o quieres cambiar también con toda”.

¿Quién es la expareja de ‘Campanita’ de ‘Día a día’?

Aunque se desconoce la identidad del hombre, en varias ocasiones ‘Campanita’ se refirió al hombre asegurando que lo conoció en tinder, una aplicación de cita ya. hace varios años, luego de un buen tiempo hablando entablaron una relación que posteriormente los llevó a poder conocerse: “Él es doctor, es enfermero también. Había ido a Turquía a hacer un trabajo con ellos e hicimos ‘match’ por Tinder. Duró los años consecutivos hasta el año anterior 2023, cuando yo terminé en Ámsterdam, regresé a Egipto y él me volvió a escribir. Volvimos a hablar nuevamente y retomamos todo”.