Campanita regresó a ‘Día a Día’ con fuerte reclamo

Franck Stiward Luna Valencia, es su nombre, pero en el ‘Desafío XX’ se hacía llamar Campanita, quien es un bailarín que reside en Ámsterdam, y que decidió sumarse a los 20 años del programa.

Campanita destacó desde el primer día, primeramente, por haberle respondido a Andrea Serna cuando la presentadora indicó que en su equipo Omega no había dinero, ante esto el joven contestó interrumpió con un “pero sí hay corazón”.

Desde ese entonces se convirtió en pocas horas en el consentido de los televidentes quienes no dudaron en expresarle su cariño en las redes sociales por su buena energía y carisma. Luego apareció imitando a la presentadora y aseguró llamarse Campanita Serna, lo que derivó en risas mientras bailaba y modelaba su uniforme.

Y más adelante Andrea Serna hizo que la imitara y al terminar no dudó en decirle que le veía un futuro prometedor como presentador, y es así como desde el pasado 18 de junio, tiempo después de su eliminación del ‘Desafío XX’, se convirtió en uno de los presentadores de ‘Día a Día’.

Campanita y el reclamo en ‘Día a Día’

Pero varios días de ausencia generaron muchas preguntas dentro de los televidentes quienes se preguntaban qué había pasado con Campanita, y los comentarios llegaron al presentador, quien rompió el silencio para enviar un mensaje.

“¡Vea esta niña! Yo le quiero contar de que ya volví otra vez a mi casa, para las personitas que estaban diciendo que ‘Sí, que Campanita no es profesional, que por eso lo sacaron, qué hacía acá como presentador, que Caracol, que una cosa’. Mi amor, esta es mi casa, y ya aquí estoy, y ya aquí me envejezco mi amor. Un besito para todos ustedes y ya no me tiren más hate, yo no sé de dónde sacan ustedes tantos malos comentarios, yo estoy feliz y les mando toda mi felicidad a ustedes y que Dios mes los bendiga”, dijo Campanita.

Tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar en el post de Campanita por lo que llegaron de comentarios de apoyo, así como de críticas por ocupar uno de los principales espacios de la televisión colombiana.