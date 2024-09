¿Sabía que Calero estuvo en El Show de las Estrellas? El presentador de ‘Día a Día recordó su época de cantante

Tomado de: Yo Me Llamo y @carloscalero29

‘Día a Día’ es uno de los programas matutinos más populares de Caracol Televisión, donde se reúnen varios de los presentadores más queridos y recordados del país. En este espacio, se comentan diferentes formatos del canal y se realizan entrevistas a personajes de interés.

Carlos Calero es uno de los presentadores más destacados del programa en los últimos años, conocido no solo por su carrera como cantante y presentador de ‘Yo Me Llamo’, donde ha tenido la oportunidad de interactuar con grandes artistas, sino también por mostrar su lado más familiar y hogareño en Día a Día. Aunque Carlos ha brillado con su carrera televisiva, el presentador también tiene una faceta como cantante.

Carlos perteneció un grupo llamado Código 3, que fue bastante reconocida e incluso tuvo su paso por el Show de las Estrellas y en sus redes sociales, no dudó en compartir el momento que vivió junto al mítico Jorge Barón, quien le dio a muchos su inicio en los escenarios con la música. Carlos compartió este video y recordó como fue su paso por el grupo que marcó su juventud: “a historia para los que me conocen saben que la música me acompaña desde niño y se hizo realidad grabar un CD con el Grupo Código 3 un proyecto de vallenato Pop del cual tuve el honor de hacer parte de la mano de Chelito de Castro cuando terminaba ya mi carrera de comunicación social”.

Carlos Calero contó sobre la oración que le está ayudando a sobrellevar el cáncer de su esposa

Hace algunas semanas, a través de sus redes sociales, compartió que su esposa, Paulina Ceballos, está enfrentando una batalla contra el cáncer de seno. Carlos ha estado visiblemente afectado por la situación, pero ha mostrado un apoyo incondicional hacia su esposa, acompañándola en su proceso de quimioterapia y compartiendo su experiencia con sus seguidores.

Justamente en el cumpleaños de su hijo mayor, la pareja mostró a quién han estado orando por la salud de Paulina, además dieron detalles de las oraciones. Se trata de la Virgen del Carmen, pues el presentador y su familia han afirmado que son devotos, la familia hace rosarios casi a diario.