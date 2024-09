Carolina Soto confesó que ser querido padece un tumor en su cuello, “lo que he llorado no está escrito "

Carolina Soto es una de las presentadoras más reconocidas de la industria del entretenimiento, pues ha sabido destacarse desde hace más de 10 años en la televisión colombiana participando en programas como ‘Acá entre nos’, ‘Noticias RCN’, ‘Noti5′ y ‘Día a día’ de Caracol Televisión. La caleña además de su talento ante las cámaras construyó una familia con Germán González dándole la bienvenida a sus dos hijos, Violetta y Valentino. Sin embargo, la felicidad no es completa, pues recientemente confesó que ser querido padece un tumor en su cuello.

PUBLICIDAD

La caleña más allá de su participación en la pantalla chica, también ha sabido destacarse por medio de las redes sociales, siendo la cara principal de diversas marcas convirtiéndose en una creadora de contenido que alcanza los más de 3 millones de seguidores. Allí, además de estar llevando a cabo otra de sus facetas y estar obteniendo dinero de las mismas varios detalles de su vida tampoco pasan de largo y recientemente Soto confesó que una de sus mascotas padece un tumor en su cuello.

“Han sido semanas muy dura, muy difíciles para mí y muy tristes. Imagínense que Pragita están enferma, ustedes ya saben que ella tiene 10 años, ya está viejita, pues igual podría vivir mucho más, dios quiera que así sea, pero está enfermita, entonces a mí me ha dado super duro. Tiene un tumor, le encontraron un tumor acá en el cuello, entonces en el proceso de hacerle todo el tratamiento que hay que hacerle, pidiéndole a Dios que ojalá nos la deje más tiempo, pero han sido dos semanas vean, no se imaginan, lo que he llorado no está escrito y en medio de todo uno no se puede quedar en medio de esa emoción porque soy mamá, tengo mi trabajo, tengo que hacer cosas, tengo que estar con ellos. Hay que asumir también que el ciclo de la vida sobre todo en nuestro animalitos es más corto, entonces como que hay que empezar a meterse eso dentro de la cabeza. Vean, ya no puedo mi hablar”, fueron las declaraciones expuestas por Carolina Soto de ‘Día a día’.

¿Cuántas mascotas tiene Carolina Soto de ‘Día a día’?

Carolina Soto de ‘Día a día’ antes de casarse con su esposo hace más de 10 años llegó Praga, una canina bulldog francés, quien se robó su corazón desde un primer momento, siendo su primordial compañía, ya que en aquel momento se estaba dando a conocer en diferentes medios de comunicación y con el paso de los años el amor ha sido incondicional por parte de su familia. Hace pocos meses le dieron la bienvenida a una nueva integrante como lo es Matilda, una canina de raza salchicha, completando así su hogar.