“Muero por usted”: Érika Zapata fue elogiada en vivo por ‘abuelita’ que la considera la mejor periodista de Colombia

Érika Zapata es una de las periodistas más queridas de Caracol Televisión, quien con espontaneidad y carisma se encarga de informar sobre los principales hechos que suceden en Medellín, llevando a cabo su más grande pasión no solo en el noticiero, sino también en su participación en el programa del mismo canal ‘La Finca de hoy’. Por supuesto, el cariño por parte de los televidentes está más latente que nunca y ahora Zapata fue elogiada en vivo por ‘abuelita’ que la considera la mejor periodista de Colombia.

Si bien, durante sus reportajes, Érika Zapata suele sacar a flote algunos de sus famosos dichos antioqueños, sorprendiendo al público con su capacidad para relatar historias a su manera y que estas logren ser todo un éxito. En medio de este camino, el asombro no fue por parte de los espectadores, sino por Erika, quien quedó sorprendida por las palabras de una mujer en vivo.

Durante la trasmisión de Caracol Ahora, la periodista entrevista a una adulta mayor, sin embargo, luego de su respuesta, la mujer no se limitó a la hora de destacar el cariño y la admiración que siente por la paisa: “Tres premios de Antioquia y Colombia se los den a usted porque es la mejor periodista para mí del mundo. Yo muero por usted. Yo soy, ‘ay no salió Erika, me dicen cuando esté Erika’. Es que usted es muy original, muy espontánea, usted dice las noticias como son, con la naturalidad del mundo”.

Recomendados

Sin embargo, las palabras de la ciudadana no terminaron allí, pues además de llenar de bendiciones a la periodista, aseguró que si no le daban los premios que merecía, se comunicara para que pudiera votar por ella y así ser la ganadora. Por supuesto, las risas por parte de Érika ante el inesperado momento no se hicieron esperar, agradeciéndole a la mujer por sus palabras.

“Hoy viví este hermoso momento en un directo. Gracias a la gente por creer en mi trabajo”, fueron las declaraciones que agregó la periodista luego de compartir el respectivo video a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué le pasó a Érika Zapata?

Érika Zapata se sometió a un tratamiento estético con el fin de mejorar el aspecto de su piel debido a las cicatrices y demás imperfecciones que ha tenido con el paso de los años.

Aunque no resultaban para muchos ser evidentes las cicatrices del rostro de la periodista, Zapata aseguró que este proceso ha cambiado su vida y su autoestima de principio a fin, tanto así que decidió mostrar el antes y después de su cara.