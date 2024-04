Érika Zapata habló del “triunfo” que le permitió cumplir su sueño de llegar a la televisión colombiana

Érika Zapata es una periodista y presentadora paisa, que desde hace varios años hace parte de Noticias Caracol siendo una de las corresponsales en Medellín. Aunque su camino para cumplir el sueño de llegar a la televisión no ha sido sencillo, actualmente es una de las figuras más queridas por los televidentes, quienes sienten que la comunicadora resulta siendo un respiro en cada uno de los hechos que se viven en el país desde su estilo único, espontaneidad y raíces paisas. Ahora Zapata habló del “triunfo” que le permitió cumplir su sueño de llegar a la televisión colombiana.

La corresponsal estuvo haciendo parte de canal de YouTube de María Camila Díaz desde su sección ‘Mujer poder’. A lo largo de esta fueron diversas las declaraciones sobre aquellas situaciones que han marcado la vida de Zapata no solo negativamente, sino también las positivas. Una de las que más se destacó fue su llegada a Caracol teniendo en cuenta que en los otros medios de comunicación por los que pasó no se quedó por querer hacer un periodismo diferente y a su estilo.

En medio de sus declaraciones, la periodista aseguró que todo ella no hace parte de ese falso ideal, de la mujer alta, hermosa, con grandes curvas, dejando claro que esto no se trataba de una victimización sino de una realidad que ella tenía que afrontar. Sin embargo, estos paradigmas, según ella, se hicieron más latentes debido que según ella, se le notaba “lo montañera”, pero con el paso del tiempo y de la experiencia con la que cuenta esta situación se ha ido transformando.

“Siempre tuvo muy buenas notas. Salí con un promedio de 4.9 en la Universidad y gracias a esto fue que llegué a mi práctica. Sin embargo, yo sí me presenté con otras muchachas y otras personas. Recuerdo que hice la prueba y me fue bien. Había una niña muy bonita después de mí y el jefe quería meter esa muchacha y prácticamente yo ya estaba adentro, pero él me dijo cómo no vamos a probarla a ella, pero a la muchacha le fue mal”, fueron las declaraciones que dio Érika Zapata.

Este primer empleo en ‘Hora 13′ no se lo podía creer y el orgullo que esto traía consigo, sin embargo, deja claro que actualmente tiene los pies sobre la tierra y recuerda de principio a fin aquellos momentos en los que con su papá recorría Medellín para entregar algunas hojas de vida, sin embargo, Érika decidió tomar un nuevo rumbo y seguir creciendo profesionalmente.