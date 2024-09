Periodista de Noticias Caracol reveló que le cortaron los servicios públicos, ¿qué pasó?

Una de las periodistas de Noticias Caracol más famosas de la televisión colombiana fue Alejandra Giraldo, pues a lo largo de alrededor de cuatro años ha sabido destacarse durante la primera emisión del informativo de Caracol Televisión. Sin dejar de lado, que la paisa ha sabido destacarse también por medio de las redes sociales, donde suele ser muy activa y hace pocos días, Giraldo reveló que le cortaron los servicios públicos.

PUBLICIDAD

Giraldo ha sabido ganarse el cariño de los televidentes debido a su talento, profesionalismo y carisma en sus diferentes apariciones, pero también la sensibilidad con la que cuenta, pues ha buscado ayudar a aquellos animales que más lo necesitan tanto desde su rol como periodista o también por medio de plataformas digitales, donde también comparte varios momentos de su rutina diaria.

Una de las más destacadas fue, precisamente, donde Alejandra Giraldo aseguró: “Nivel de voltaje esta semana. No fui ni un solo día a Vita Alimento Vital. No entrené ni un solo día. Me cortaron el internet y la TV. Me cortaron el celular. Le cortaron a mi mamá el celular, alcancé a pagar la luz antes de que me la cortaran”.

Lo cierto es que la primera semana de septiembre no fue para nada sencilla para los periodistas de los principales canales nacionales debido al paro nacional que se adelantó por parte de los transportadores en contra del gobierno, motivo por el cual la mayoría de los periodistas tuvo que estar en diferentes puntos de las principales ciudades de Colombia y en cuanto a Alejandra habría tenido que adelantar varios reportajes y por ende, su presencia y en vivo.

Alejandra Giraldo de Noticias Caracol. tomada de las redes sociales de Alejandra Giraldo de Noticias Caracol.

¿Cuál es el negocio de Alejandra Giraldo de Noticias Caracol?

Alejandra Giraldo, periodista de Noticias Caracol, desde hace algún tiempo decidió abrirle la puerta a su faceta como empresaria junto a su esposo, Alejandro Serrano, a la marca Vita Alimento Vital, un alimento natural para perro, sin gluten y con todas las vitaminas y minerales para perritos adultos.

“Hace tres años y medio, con mi esposo, creamos Vita Alimento Vital con el propósito de que nuestros perritos Napito y Vita María, tuvieran mejor salud y mucho bienestar a través de su alimento”, fueron algunas de las palabras compartidas por la periodista en sus redes sociales.