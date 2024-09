Martha Isabel Bolaños de ‘La casa de los famosos’ se estrena en la música, ¿de qué se trata?

‘La casa de los famosos’ es un programa de entretenimiento que durante su primera temporada en el Canal RCN logró destacarse debido a la serie de situaciones en las que 22 famosos se vieron involucrados, luego de acceder a vivir en una casa y ser grabados 24/7. Una de las actrices que más se destacó fue, sin duda, Martha Isabel Bolaños, quien recientemente confesó que se estrena en la música.

PUBLICIDAD

La actriz cuenta con una amplia carrera siendo parte de la industria del entretenimiento, siendo principalmente recordada por su participación en ‘Yo soy Betty, la fea’, bajo la interpretación del personaje de ‘La pupuchurra’. Pero, hace un tiempo, decidió salirse del molde, llegando en un primer momento a ser parte del ‘reality’, ‘MasterChef Celebrity’, donde fue blanco de diversas críticas, pero también se ganó el cariño por parte de algunos televidentes.

Ahora, para este 2024, Martha Isabel Bolaños decidió ingresar a un nuevo programa de entretenimiento tal y como lo fue, ‘La casa de los famosos’, llegando a convertirse como una de las favoritas por los televidentes, pero salió antes de la gran final. Luego de la serie de aprendizajes que la producción del Canal RCN trajo consigo y de acoplarse a su realidad, siguió adelante con cada uno de sus proyectos.

La actriz que es bastante activa en sus redes sociales, recientemente Martha Isabel Bolaños compartió una imagen en la que confirmó su lanzamiento como Dj. El mencionado evento se llevará a cabo el próximo 6 de agosto en una discoteca de Cali, enfocada por supuesto, en la salsa, el género favorito de la actriz.

Aunque la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ no ha dado mayores detalles al respecto, lo cierto es que está más emocionada que nunca al poder abrirle la puerta a una nueva faceta que termina integrando su pasión por el baile.

Martha Isabel Bolaños tomada de las redes sociales de Martha Isabel Bolaños

¿Cuál fue la mala cirugía estética de Martha Isabel Bolaños?

Martha Isabel Bolaños reveló por medio de sus redes sociales que se realizó en su juventud una liposucción, pero esta no le dio los resultados esperados: “Me hice una cirugía que me cambió la vida. Me partió la vida en dos. Una cirugía que me mandó al psicólogo. Que me mandó a terapia. Que me cambió mi forma de vestir. Yo me hice una liposucción que no necesitaba (…) Yo tenía un par de conejitos en las piernas que con un par de masaje, masoterapia y muchas otras técnicas me hubiera podido quitar, pero no, yo me metí al quirófano. El doctor que me hizo ese daño ni se enteró”.