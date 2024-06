Martha Isabel Bolaños confesó de qué se arrepiente tras su paso por ‘La Casa de los Famosos’

La sorpresiva eliminación de Martha Isabel Bolaños de ‘La Casa de los Famosos’ sigue generando conversaciones en las redes sociales. Tras su salida del popular reality de RCN, la ‘pupuchurra’ ha compartido detalles de su participación, revelando lo que extraña y lo que pudo haber hecho durante su estancia de casi cuatro meses.

PUBLICIDAD

En una entrevista concedida a La Mega, Bolaños habló sobre los momentos y personas que más añora del reality. “Extraño la compañía de Sebastián González y Julián Trujillo, incluso al micrófono que debía llevar puesto todo el tiempo”, confesó. “Es muy loco, pero todo el tiempo me estoy preguntando dónde está mi micrófono”, añadió, recordando cómo la rutina del programa dejó una huella en su vida diaria.

La caleña expresó que cultivó una hermosa amistad con los dos actores y señaló que, a pesar de ya no estar en la casa, seguirá manteniendo esa relación.

¿De qué se arrepiente Martha Isabel Bolaños durante su estadía en LCDLF?

Al ser preguntada si se arrepentía de algún acto durante su estadía en el reality, Bolaños fue categórica: “No me arrepiento de nada, sé que cometí errores y hay cosas que no repetiría”. También comentó que estas equivocaciones le hicieron reflexionar y, al día de hoy, se siente muy tranquila y en paz. “Esas experiencias me ayudaron a crecer y aprender más sobre mí misma”, afirmó.

El reality de RCN, que ha mantenido a los televidentes al borde de sus asientos, se encuentra ahora en su etapa final, con solo seis participantes de los 27 que entraron en competencia. El ganador de esta intensa contienda se llevará a casa la impresionante suma de 400 millones de pesos.

A medida que el reality se acerca a su fin, la eliminación de Martha Isabel Bolaños sigue siendo un tema de interés y debate entre los seguidores del programa. Sus reflexiones post-salida y su actitud positiva ante las adversidades han resonado con muchos de sus fanáticos, quienes continúan apoyándola y siguiéndola en sus futuros proyectos.