Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ habría terminado su relación sentimental por una infidelidad; ¿quién es?

‘La Casa de los Famosos’ se ha convertido en una de las producciones más comentadas de RCN en los últimos tiempos, al ofrecer a la audiencia la oportunidad de seguir a varias figuras públicas del país mientras enfrentan los desafíos de la convivencia. Muchos han señalado que la dificultad de compartir el espacio con tantas personalidades diferentes es lo que hace que el reality sea tan interesante. En esta temporada, uno de los personajes más polémicos fue Alfredo Redes, miembro del ‘Team Papillente’.

Durante su tiempo en el reality, Alfredo hablaba con frecuencia sobre su relación sentimental y su hijo, fruto de un noviazgo de varios años con Yulieth. En una ocasión, Yulieth visitó la casa para que su hijo pudiera pasar algunos momentos con su padre, lo que fue un momento emotivo para todos. Sin embargo, después del final del concurso, los seguidores de Alfredo han notado la ausencia de Yulieth en sus publicaciones en redes sociales. Tras recibir numerosas preguntas al respecto, Alfredo decidió explicar la razón detrás de esta ausencia, respondiendo a la curiosidad de sus seguidores.

Alfredo comentó que se separó de Yulieth, por lo que no habrían estado viviendo juntos y además pidió que no le preguntaran más por su ruptura, el influencer afirmó: “esta pregunta me la hace todo el mundo, la verdad para que ustedes sepan y no me vuelvan a preguntar más por eso, Yulieth y yo ya no estamos juntos. Nosotros terminamos hace 20 días, no vivimos juntos y estoy viviendo solo”.

Pero tras conocerse su divorcio, en páginas de chismes se ha divulgado que la relación de ambos terminó por una infidelidad de Yulieth, pues algunos dicen que ella tiene pareja desde hace algunos meses y que luego de que Alfredo vendiera su emprendimiento ella decidió terminar su relación.

En redes, muchos se sorprendieron de estas afirmaciones, pero Alfredo no ha dado otras declaraciones, solo diciendo que admira a Yulieth y que están llevan una relación cordial por el bien de su hijo.