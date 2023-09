“Me dieron muy duro”, Martha Isabel Bolaños habló sobre los favoritismos en ‘MasterChef Celebrity’

Martha Isabel Bolaños es una actriz reconocida por su interpretación de ‘la Pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’ y su más reciente participación en el reality de cocina, ‘MasterChef Celebrity’ en el que se encuentra actualmente en el top 8, donde genera amores y odios por su personalidad dentro de la competencia.

Como buena caleña, la actriz no. se ha guardado nada frente a las cámaras y en cada reto culinario toma las riendas y expresa lo que siente a sus compañeros, a Claudia Bahamón y a los chefs que son implacables con los participantes a la hora de evaluar sabor, presentación, sazón, texturas y técnica.

Ahora que está dentro de los 8 mejores y en medio de sus polémicas, según comentó en sus más recientes historias de Instagram, para la actriz se aproxima un mal día dentro de la cocina, puesto que había revelado a sus seguidores que en una de las pruebas cometió en error que pudo costarle muy caro.

Aunque es consciente de que puede tener días buenos y malos y que viene en una buena racha dentro de la competencia, algo está por suceder, por lo que dejó a la expectativa a sus fans y televidentes.

En medio de su sinceridad, sin querer mencionar nombres y ya viendo lo que vivió. desde afuera, con ojos de televidente, reveló que la convivencia dentro del reality no fue fácil y que ella siente que las cosas estuvieron inclinadas para unos más que para los otros.

“Yo sigo sintiendo que me dieron muy duro, que no fueron tan chéveres conmigo. Yo veo cosas, que no están tan chévere que diga, no voy a decir nombres, pero sí hay favoritismos”, comenzó diciendo.

También aclaró que por su forma de ser y su personalidad puede ser juzgada de forma dura, pero ella está tranquila por haber entregado lo mejor en este nuevo reto que decidió asumir. “Bueno, no sé, yo me quedo con la conciencia tranquila de que di lo. Mejor cada día, que no fue fácil para mí, pero di lo mejor”, acotó.

Finalmente mencionó que “se está notando mi estudio, ojalá me lo reconocieran más, pero así fue, eso fue lo que fue”.

