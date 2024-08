Aida Victoria Merlano es captada besándose con misterioso hombre, WestCol reaccionó

Aida Victoria Merlano ha sido noticia en lo que va del año, al verse en vuelta en diferentes situaciones que la ponen en el ojo público, por su estado legal en relación con la fuga de su madre Aida Merlano, ya hace unos años y también su polémico noviazgo con WestCol, un stremear muy conocido por sus fuertes comentarios en sus en vivos. La pareja se ha separado dos veces, la más reciente permitió ver a ambos creadores de contenido muy afectados.

No obstante, a los días, Westcol apareció en compañía de María Isabel Villa, otra de sus ex, generando miles de comentarios en los que lo atacaban por cambiar a Aida tan rápido. Esta generó un show mediático, que hasta se involucró ‘La Barbie Colombiana’ diciendo que WestCol tenía una hija, por otro lado, Yina Calderón no se desaprovechó y mostró el perfil de la supuesta madre de la hija. Frente a toda esta situación, el paisa solo negó las acusaciones, mientras tanto a Aida se le empezó a ver en eventos públicos con un nuevo hombre.

El pasado lunes, un usuario de TikTok compartió una serie de videos dentro de una discoteca, al fondo del lugar se puede ver a la creadora de contenido besándose con un hombre en varias ocasiones, también sentada sobre las piernas de él. Sus seguidores han especulado que se trata de Juan David Tejada, quien al parecer no es conocido en el mundo de las redes sociales.

WestCol no dudo en reaccionar “Por lo menos estamos bien, ya no dicen que yo soy uno que supera rápido y ya” aunque según sus seguidores, notaron que la actitud del paisa se encontraba distinta: “West todavía no ha superado a Aida, ver eso le duele”, “Estaba que lloraba”,”Lo dejo mudo”,”Se le hizo nudo en la garganta”. Merlano, salió a hablar sobre este mencionado video de forma sarcástica y poniendo comentarios de sus seguidoras, en donde la apoyan y dicen que como ella nunca vieron nada.