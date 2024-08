Westcol revela mensajes enviados por la ‘Barbie colombiana’ tras declaraciones sobre su nueva relación

El pasado 13 de agosto, Westcol uno de los personajes más polémicos de la farándula nacional, se mostró públicamente con su exnovia María Isabel Villa tras la reciente ruptura con la barranquillera Aida Victoria Merlano, situación que ha dado mucho por hablar, la mayoría son críticas en contra del paisa por superar de manera rápida a Aida tras que ambos se mostraron muy afectados por la ruptura. Lo que más llamó la atención es que el stremear estaría de regreso con una de las exnovias más queridas por sus seguidores, con la que mantuvo una relación en el año 2023.

Frente a esta noticia, una influencer paisa, conocida como la ´Barbie Colombiana’ no dudo en mostrar su descontento frente a esta nueva pareja, ya que la creadora de contenido es una amiga cercana de Mauricio Aristizabal, el modelo que hasta hace muy poco era la pareja de María Isabel. La influencer a través de sus historias de Instagram criticó la forma en la que la nueva novia del paisa habría dado por terminada su relación sentimental con el modelo y aseguró que la pareja pensaba llevar la relación de manera privada, hasta el video filtrado en su visita a España, Tatiana afirma que su amigo se desvivía por esta mujer y que cubría todos sus gastos e incluso le regaló un diseño de sonrisa de 30 millones de pesos.

Westcol no dudo en salir a defenderse tanto a él como a su novia, en la noche del lunes 19 de agosto, durante una de sus trasmisiones hablo sobre toda la situación con María Isabel y no dejo pasar los ataques de la ‘Barbie Colombiana’, así que expuso un mensaje de la paisa por interno en el que le coqueteaba al stremear: “El secreto mejor guardado de la mayoría de mujeres es que no nos gustan los lindos, nos gustan así atarbancitos y que nos hagan cagar de la risa”. Tatiana reposteó el mensaje en sus historias diciendo que ese fue su momento más “esquizofrénico”.

A la par, salió Mauricio Aristizabal para aclarar la situación, en donde dice que Tatiana sí es su amiga, pero que no estaba de acuerdo con que expusiera su vida personal, además de que no esperaran que hablara mal sobre María Isabel por el cariño que le tenía, recalcando la buena relación que tuvo con la modelo y por último invito a quienes lo estaban viendo a que no fueran jueces de las personas por su forma de pensar y que realmente no iba a dar su opinión sobre el tema.