Aida Victoria Merlano le puso competencia a Westcol; inauguró discoteca en Medellín

La conocida influencer Aida Victoria Merlano ha vuelto a ser tendencia tras su ruptura con el famoso streamer Westcol; pero en esta oportunidad, sus redes han ganado seguidores por la apertura de su discoteca llamada Tutaina en la ciudad de Medellín, que tuvo su inauguración los días 2 y 3 de agosto en compañía de algunos artistas y creadores de contenido. Cabe resaltar, que la creadora de contenido, días antes, había anunciado su nuevo proyecto mediante historias de Instagram, donde les mostró a sus seguidores el lugar, mostrando un espacio amplio y moderno, con una rueda gigante de luces en el techo y un ambiente perfecto para celebraciones.

“Ayer fue una noche increíble y quiero agradecer no solo a los asistentes, sino también a todos los que, detrás de la pantalla, me han apoyado. A aquellos que me han visto en mis momentos de alegría y tristeza, en mis fracasos y éxitos; a los que me quieren como si me conocieran y me han dado un lugar en su corazón” fueron las palabras de agradecimiento de Aida para los asistentes de la gran apertura.

Esta sería una nueva sede de la famosa discoteca en la ciudad, exactamente en el poblado y bajo la inversión y el trabajo de Aida Merlano que colaboro con la marca ya posicionada, pues la página oficial de Tutaina cuenta con 205 mil seguidores en Instagram y suelen tener invitados de lujos que ponen a bailar a sus asistentes con géneros como el vallenato, la banda y el reggaetón. Su nueva sede se destaca por ser el lugar perfecto para sacar fotos, uno de estos espacios en el baño de mujeres: “El baño de mujeres ya está listo, eso sí era la prioridad, y de verdad se van a morir de la risa cuando lean las frases que puse en las puertas” comentó Aida es sus historias anteriormente.

Varios influencers y artistas hicieron presencia en Tutaina, entre ellos, la barranquillera Andrea Valdiri, Valentino Lázaro junto a Camila Rodríguez, más conocida como @caraoficial_ la ex pareja del cantante Beéle y el cantante vallenato Elder Dayan Díaz, que compartió tarima con la creadora de contenido y le dedico un verso “Lo digo con su permiso y de una manera sincera, soltera y sin compromiso y buscando quien la quiera” donde afirmó la soltería de Aida.