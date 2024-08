“Casi muero”: ‘Westcol’ lanzó una indirecta contra la alcaldía de Medellín por un detalle que lo puso en peligro

‘Westcol’ se mostró “ofendido” en una historia de Instagram debido a un detalle relacionado con la vialidad de Medellín, indicando que casi queda en peligro mientras manejaba su carro. Y a propósito de esto, el joven lanzó una fuerte indirecta a la alcaldía por el riesgo que esto puede representar para muchos conductores.

PUBLICIDAD

El streamer ha sido mencionado mucho en los últimos días a propósito de la presunta nueva relación que está protagonizando con su expareja, María Isabel Villa, además de los rumores sobre el posible hecho de que el joven tenga una hija que había mantenido en secreto.

Puede leer: ¿Se despide del streaming? ‘Westcol’ contó que quiere dedicarse al mundo de la música

A través de las plataformas digitales, el colombiano ha dejado claro que todo esto no representa más que una estrategia para desacreditarlo y dejarle mala fama con sus seguidores, invitándolos a no creer en rumores sin fundamentos.

Sin embargo, Epa Colombia, Yina Calderón y la ‘Barbie colombiana’ se encargaron de arrojar algo más de luz al caso al encontrar a quien presuntamente sería la mamá de su hija, publicando el perfil de Instagram de la joven en cuestión.

Pese a toda esta polémica, Westcol ha seguido adelante con su vida, compartiendo todo tipo de contenido relacionado con su día a día, como una reciente historia en donde comenta que casi sufre un accidente debido a la mala ubicación de un semáforo en una calle de Medellín.

“Voy a hacer un reporte que casi me accidento acá. Este semáforo de ahí, ¿como va a estar escondido? Ese semáforo no se ve cuando usted está así, de conductor. Casi me accidento ayer acá (...) pasé derecho y casi muero”, dijo el colombiano, lanzándole una indirecta con este mensaje a la alcaldía de Medellín, indicando que estaba “ofendido”.

PUBLICIDAD

Lea también: Westcol defiende a su novia y expone los mensajes que le enviaba la ‘Barbie Colombiana’

¿Westcol podría solucionar este problema en el futuro?

Si bien el joven mostró su inconformidad con la mala ubicación del semáforo en una vía pública y denunció el caso, podría ocurrir el hipotético escenario en el que él mismo se encargue de solucionar esta situación.

Y es que hace algunos días Westcol confesó que tiene interés por convertirse en alcalde de Medellín, contando en una sesión de streaming que está tomando en serio la posibilidad.

“Yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo soy de la gente. Westcol: alcalde 2026. Cuando ustedes me vean por ahí, con corbata (...) ¿Ustedes no ven que es la mejor idea del mundo?”, dijo el colombiano en una sesión en vivo.