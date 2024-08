“Me arranco los pelos”: Aida Victoria Merlano contó cómo supo que no le gustan las mujeres

Aida Victoria Merlano decidió sincerarse al contar por qué no le gustan las mujeres, recordando parte de su pasado en donde asegura que quiso ser “curiosa” y tener otras experiencias, hasta que se percató de un detalle que le impediría seguir adelante con una relación con otra persona del mismo género.

La influencer estuvo en la mira de muchas personas durante varias semanas a propósito de su ruptura con el streamer ‘Westcol’, haciendo pública su separación después de que se filtraran declaraciones y conversaciones en las que presuntamente él estaba pretendiendo a otra mujer en el palco privado de una de sus discotecas.

Este movimiento le dejó varios comentarios positivos en las redes sociales, en especial de parte de las mujeres quienes se mostraron respaldadas por sus acciones de empoderamiento y amor propio, convirtiéndose en un ejemplo para ellas. Aunque esto no duró mucho porque el panorama cambió cuando se enteraron que quiso arreglar las cosas con el joven y quedar como amigos.

Pero a pesar de las críticas, Aida Victoria Merlano ha seguido adelante con sus publicaciones en las redes sociales, muchas de ellas abordando publicaciones relacionadas con este tema, pero sin perder su picardía y su sentido del humor que tanto la caracteriza.

Y a propósito de esto, la creadora de contenido protagonizó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram en donde aprovechó para contar si se atrevería a tener de pareja a una mujer, indicando que hay un factor importante que la detiene.

“Cuando yo andaba de ‘heterocuriosa’, me ‘heteroconfundí’ y me llegué a preguntar: ‘¿será que yo puedo funcionar con una mujer?’ (...) Y luego recordé que yo odio el drama, entonces yo no me pintaría con una persona haciéndome ‘showcitos’, yo soy cero celosa y entonces tú me empiezas a celar y a mí me da como fastidio, yo te llego a preguntar qué tienes y me dices ‘nada’ cuando yo sé que tienes algo. Yo con una mujer definitivamente me arranco los pelos”, dijo la joven.

Aida Victoria Merlano se sinceró sobre otro detalle de su vida

Además de dejar claro por qué no se involucraría con una en una relación con una mujer, la influencer aprovechó para responder otra pregunta, esta vez relacionada con su figura, revelando si se puso implantes de senos más grandes.

En una historia, Aida Victoria Merlano reveló que antes de su última intervención “tenía 290cc”, y con su último retoque aprovechó para aumentar un poco el tamaño con unas prótesis de 370cc, contando que se siente muy a gusto con este cambio.

Cabe destacar que un par de días antes de que la creadora de contenido terminara con Westcol se había sometido a dicha intervención, después de haber presentado problemas con una de sus prótesis.