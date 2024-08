¿Problemas con ‘el bicho’? ‘La Liendra’ contó que Cristiano Ronaldo perjudicó uno de sus proyectos

‘La Liendra’ dejó entrever en una historia de Instagram que su ídolo deportivo, Cristiano Ronaldo, terminó complicando de manera indirecta uno de sus más recientes proyectos en las plataformas digitales. Sin embargo, presumió que aún con las dificultades pudo obtener un resultado que lo dejó contento.

El creador de contenido ha compartido en más de una oportunidad lo mucho que le gusta el fútbol, no solo viendo partidos en su casa o jugando en las canchas con sus amigos, sino también viajando a diferentes lugares del mundo para poder vivir la experiencia de eventos como la Copa América, la Eurocopa y la Copa Mundial de la FIFA.

Y es que el joven no solo apoya a la selección de fútbol de Colombia por ser el equipo de su país de origen, sino que también siente mucha simpatía por la selección portuguesa por el hecho de que su ídolo, Cristiano Ronaldo, figura en ese equipo.

Sin embargo, en una reciente historia de Instagram compartió que el jugador de fútbol terminó perjudicándolo de manera indirecta debido a que el lanzamiento de su nuevo canal en YouTube opacó el estreno de su nueva canción, la cual fue un homenaje para su mascota, Scooby.

“Si no fuera porque Cristiano Ronaldo abrió su canal de YouTube, estaríamos de #1 en Colombia con la canción. Estamos de #4 por debajo de los tres videos de él. Gracias por siempre estar ahí con cada locura”, escribió La Liendra en una historia de Instagram, mostrando que en efecto, su video estaba ubicado en la posición número cuatro de las tendencias en Colombia.

El 22 de agosto, el portugués estrenó su canal en esta plataforma de videos, uno que en pocas horas de su lanzamiento superó el millón de suscriptores, rompiendo el récord de ser la primera persona en alcanzar esta cifra de manera tan rápida en la historia de YouTube.

¿Cómo le fue a La Liendra con su nueva canción?

Si bien Cristiano Ronaldo mantuvo al colombiano en la posición número cuatro de las tendencias de YouTube, igual recibió mucho cariño de parte de sus seguidores, ya que dejó ver en una historia que en menos de 24 horas logró alcanzar más 200.000 reproducciones.

Sin embargo, en las redes sociales se vive un panorama que parece no coincidir con la cantidad de reproducciones, ya que muchos usuarios mostraron su descontento con el tema y el videoclip que lo acompaña, criticándolo y burlándose de él en el proceso.

“Scooby merecía más, esa canción no le hace justicia”, “La Liendra perdió a su perro y yo perdí 4 minutos viendo su video”, “Y este por qué quiere cantal como puelto liqueño?”, “Al menos el perro no la tiene que escuchar” y “Un video ‘homenaje’ a su mascota que no aparece ni 1 segundo en él?” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post donde La Liendra anunció el estreno de su video.