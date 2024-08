“Scooby merecía más”: le llueven burlas a ‘La Liendra’ por su video musical dedicado a su mascota

‘La Liendra’ recibió una gran cantidad de críticas y burlas a propósito del estreno de su nuevo video musical que sirve como homenaje a su mascota fallecida, el perro Scooby. Y es que según muchos usuarios de las redes sociales, el proyecto carece de muchos detalles importantes y no cumplió con las expectativas de sus seguidores.

PUBLICIDAD

A finales del mes de mayo, el streamer anunció que su mascota había fallecido, mostrándose muy emocional por este fatídico evento en su vida. Sin embargo se mostró muy hermético a la hora de brindar más información sobre la causa de su muerte.

Puede leer: “Qué pedante”: le dan palo a Dani Duke por el “incómodo” gesto que tuvo con la mamá de ‘La Liendra’

Durante los meses de junio, julio y parte de agosto, el influencer había realizado varias publicaciones en donde dejaba ver lo mucho que extrañaba al can, realizándole homenajes en las redes sociales, hablando de su tristeza y de lo mal que se sentía tras la partida de su compañero.

Es por eso que hace un par de semanas La Liendra decidió intentar drenar su dolor al retirarse por tres días a una cabaña para poder escribir una canción que sirviera como homenaje a Scooby.

Luego de este lapso de tiempo se sintió complacido con la letra del tema y le pidió ayuda a un par de expertos para que lo ayudaran a grabar tanto la canción como el video musical que lo acompañaría.

Y luego de varios días de trabajo, el colombiano le presentó el resultado de su homenaje a sus seguidores, el cual fue publicado en distintas plataformas digitales. Sin embargo, la recepción no fue la que él esperaba.

PUBLICIDAD

Lea también: Entre lágrimas: ‘La Liendra’ tomó una drástica medida para superar la muerte de su mascota

La Liendra recibió varias burlas y mensajes negativos por el homenaje a su mascota

A través de una publicación en Instagram en la que el joven anunció el estreno del videoclip, varios usuarios de Instagram no se midieron a la hora de dejar duras críticas y comentarios de burla sobre su tema.

“Scooby merecía más, esa canción no le hace justicia”, “La Liendra perdió a su perro y yo perdí 4 minutos viendo su video”, “Y este por qué quiere cantal como puelto liqueño?”, “Al menos el perro no la tiene que escuchar” y “Un video ‘homenaje’ a su mascota que no aparece ni 1 segundo en él?” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de La Liendra.