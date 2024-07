Luisa Fernanda W respondió a quienes le dicen que copia a la esposa de Cristiano Ronaldo

La reconocida influencer colombiana, Luisa Fernanda W, no se quedó callada ante los comentarios en redes sociales que la señalan de imitar el estilo de Georgina Rodríguez, esposa del astro del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo. A través de su cuenta de Instagram, la pareja de Pipe Bueno respondió a las críticas y aclaró su postura sobre la moda y el estilo personal.

En una reciente publicación, Luisa Fernanda compartió fotografías de su look del día, que consistía en un pantalón holgado blanco, una blusa en tono champaña y un pequeño bolso que contrastaba con sus atuendos. Complementó su outfit con gafas oscuras y el cabello recogido, y mencionó su accesorio invisible: el perfume Coco Chanel Mademoiselle.

Mientras muchas de sus seguidoras elogiaron su estilo fresco y elegante, algunas críticas no tardaron en aparecer. Varias personas la señalaron por mostrar sus carteras y perfumes costosos, acusándola de intentar impresionar a los demás.

En respuesta, Luisa Fernanda explicó que disfruta tomar fotos de sus objetos personales porque realmente los aprecia. “Cuando yo le tomo fotos a mis cosas de chain nadie sale a decir algo, jajaja. Hay que normalizar que las marcas de lujo existen y que cada quien hace con sus cosas lo que realmente desee”, escribió en respuesta a una de las críticas.

Un comentario en particular llamó la atención cuando un usuario le preguntó si le copiaba el estilo de vestir a Georgina Rodríguez. La influencer respondió de manera clara y directa: “Me parece una mujer hermosa e inspiradora, pero no, no es mi referente en cuanto a moda o estilo. Siento que en la manera de vestir somos muy diferentes, quizás lo único que tenemos en común es el peinado y eso que a veces, jajaja”.

Además, otros seguidores señalaron que el estilo de Georgina es mucho más sensual, mientras que Luisa Fernanda prefiere un look más recatado. Esta distinción también fue notada por la influencer, quien no dudó en resaltar las diferencias entre ambas.