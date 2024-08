“Qué pedante”: le dan palo a Dani Duke por el “incómodo” gesto que tuvo con la mamá de ‘La Liendra’

Dani Duke recibió algunos mensajes negativos en una de las publicaciones recientes de ‘La Liendra’, a propósito de que varios usuarios de Instagram notaron algo que para ellos sería un gesto “incómodo” de parte de la maquilladora hacia la mamá de su novio, un detalle que no pasó desapercibido.

La pareja de influencers ha protagonizado varios momentos románticos durante los más de dos años de relación que tienen, apoyándose mutuamente en distintos proyectos, tomando algunas escapadas románticas, además de compartir algunas historias en las que pasan tiempo de calidad con diferentes actividades, tanto caseras como en exteriores.

Sin embargo, no siempre se encuentran por su cuenta, ya que en diferentes oportunidades han realizado viajes y ha disfrutado de eventos en compañía de algunos amigos y familiares, haciendo que las cosas sean un poco diferentes.

En la mayoría de las oportunidades, es la familia de La Liendra quien termina sumándose, protagonizando algunas escenas divertidas en donde los paseos por el campo y las reuniones en fechas especiales son los escenarios más frecuentes.

Y a propósito de esto, hace pocos días el influencer decidió invitar a su mamá al concierto de su cantante favorita, Ana Gabriel, aprovechando que la artista estaría presentándose en Colombia junto a varias figuras destacadas del mundo de la música.

Pero el joven no fue solo con su mamá, ya que también se llevó a Dani Duke para que los acompañara y pudiera disfrutar del evento junto a ellos.

¿A Dani Duke no le agrada la compañía de la mamá de La Liendra?

A través de su perfil de Instagram, el creador de contenido compartió varias fotos y videos del evento en donde se puede ver disfrutando junto a su mamá y a su novia, cantando las canciones de algunos de los artistas que se presentaron.

Pero en uno de los clips se puede ver que mientras La Liendra y su mamá están cantando a todo pulmón un tema de Ana Gabriel, Dani Duke se encuentra en la parte trasera de la zona. Y de acuerdo con muchos internautas, la joven estaría incómoda por la presencia de la señora y por el tipo de espectáculo al que habría sido “obligada” a asistir.

Esto desató los comentarios de algunos usuarios de las redes sociales quienes no dudaron en manifestarse al respecto: “Dani Duke se ve pero aburrida y avergonzada 😂 como ella no se sale de los estándares”, “La carota de Dani Duke atrás, se ve que no le gusta la suegrita y que fue obligada, pero que soporte”, “No se ve nada feliz tu mujer en el video que cantas con tu mamá”, “Qué pedante, le toca aguantarse a la suegra pero es que no disimula la cara, payasa”.