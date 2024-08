¿No soporta a Petro? Yeison Jiménez le hizo pedido al exfiscal Francisco Barbosa relacionado con Colombia

El género popular en los últimos años ha logrado adquirir una amplia acogida por parte de los colombianos, donde son varios los cantantes que han alcanzado el éxito en este rol como lo son Dario Gómez, Jhonny Rivera, Jessi Uribe y Yeison Jiménez, quien se ha convertido en ejemplo de admiración y humildad para muchas personas debido a que sus inicios se dieron vendiendo aguacates en Corabastos mientras que buscaba dar a conocer su música. Pero más allá de la fama que ha logrado adquirir, el manzareño tampoco pasa de largo aquellas situaciones que se viven en el país, pues recientemente Yeison Jiménez hizo especial pedido al exfiscal Francisco Barbosa ante la situación de Colombia.

Si bien, son varios los proyectos con los que cuenta Jiménez, contando con diversos ‘shows’ vendidos tanto en Colombia como en otros países del mundo, sin dejar de lado su rol como empresario, contando con alrededor de 9 negocios que también terminan siendo manejados por algunos integrantes de su familia y aunque no suele referirse a muchos temas políticos, el cantante recientemente dejó claro su tendencia política.

El hecho se dio mediante un clip compartido por ‘Desnúdate con Eva’, programa dirigido por Eva Rey, donde mostró un abrebocas de su entrevista con el exfiscal, Francisco Barbosa, quien en varias ocasiones tuvo algunos evidentes descontentos con las directrices dadas por el presidente Gustavo Petro que terminaron siendo apoyadas por muchos ciudadanos debido al descontento producido por los resultados de las elecciones presidenciales.

Pero, el punto de atención en esta ocasión fue que Jiménez terminó siendo llamada por Eva Rey, donde aprovechó para recordarle aquella entrevista que tuvo con la española donde el artista reiteró en aquel momento: “Solamente tenemos un actor político que está poniéndose en su lugar, en su puesto que es el Fiscal General de la Nación”. Seguidamente, Eva le pasó el teléfono al exfiscal donde además del saludo, aprovecharon para destacar que se debían un café e incluso el hombre destacó los aportes realizados por Jiménez en Colombia.

Por supuesto, las palabras por parte de Yeison Jiménez no faltaron destacando: “No, doctor Barbosa, usted sabe que mucha admiración y mucho respeto. Que alegría poder saludarlo (...) Dios me lo bendiga, que alegría, que me les vaya muy bien en la entrevista y yo veré doctor salve usted la patria. Haga algo”, donde las risas por parte del exfiscal fueron más que evidentes ante las inesperadas declaraciones del cantante.