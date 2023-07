“Hombre vestido de mujer”: comentario machista de Yeison Jiménez con Luisa Fernanda W estalla redes

La polémica en redes sociales está encendida por el comentario durante una entrevista del cantante de música popular, Yeison Jiménez. El video de su respuesta se viene haciendo viral y muchos usuarios no le perdonan su pensamiento machista, pues incluso Eva Rey, quien lo entrevistaba, lo cuestionó por lo que estaba diciendo.

El cantante tuvo un encuentro con Eva Rey en Desnúdate con Eva, en donde lo entrevistó sobre su carrera y temas de actualidad. En redes sociales viene haciéndose viral su respuesta cuando le preguntaron por Luisa Fernanda W y Paola Jara, como cuestionándolo por a quién preferiría.

“¿Luisa Fernanda W o Paola Jara?”, le pregunta Eva Rey en la entrevista. Él responde que Luisa, pero luego de responder la pregunta emite un comentario machista que los internautas no le han perdonado. “Paola es mi cantante, pero pues Luisa es una mujer muy inteligente. Luisa es un león. Luisa es un hombre vestidor de mujer”, dijo, sugiriendo que por ser muy inteligente es como si fuera un hombre.

“Eso es un comentario machista”, dijo Eva Rey tras escuchar lo que estaba diciendo el cantante. “No, y yo te voy a decir por qué”, le responde el artista. “Pudo dominar a Pipe...”, dijo Jiménez. “Pero entonces ahí la mujer es Pipe (?)”, también dice Eva.

“Venga le digo una cosa, no... Lo que pasa es que ella piensa por encima de Pipe entonces... Pipe me ha contado muchas cosas y me dice ‘‘no papi paila, aquí perdí”, sigue diciendo, también reiterando en que por como ella piensa, sería una hombre y una mujer, desmeritando que las mujeres también podrían pensar, ser astutas, inteligentes y dominantes.

Sus comentarios causaron malestar en las redes sociales. “El verdadero problema es asociar al éxito financiero a un género en particular”, “Es el machismo que anda rondando dentro de todos nosotros y ni siquiera nos damos cuenta de que lo tenemos”, fueron algunos de los comentarios que generó el video en TikTok.