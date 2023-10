Fiscal general, Francisco Barbosa le contestó al presidente Petro sobre el supuesto atentado en su contra

Recientemente, una delicada denuncia por parte del presidente Gustavo Petro ha llamado la atención en los medios de comunicación y los sectores políticos. El tema se trató de un supuesto atentado en contra del líder del Pacto Histórico cuando este era candidato presidencial en el 2022.

“Ha aparecido una investigación interrumpida en la Fiscalía, donde un dirigente político de extrema derecha de Risaralda aparece como el jefe de la banda delictiva de La Cordillera, banda que quería asesinarme en campaña presidencial. La pregunta es por qué tanto el atentado en Cúcuta en mi campaña presidencial del 2018 como esta investigación nunca llegó a conclusión judicial ni en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez ni en la actual”, escribió el mandatario a través de su cuenta de X.

En el caso, el presidente Gustavo Petro aseguró que la Fiscalía habría tenido conocimiento de dicho atentado, pero que no se habría actuado con la rigurosidad que exigía. Frente a estos señalamientos, sel fiscal general, Franscico Barbosa, comentó en medio de una rueda de prensa que: “Hace un año, antes de las elecciones, salieron a decir que había una amenaza contra Gustavo Petro. De forma inmediata, la Fiscalía inició las investigaciones de rigor. Llamamos a todos los miembros de la campaña a que informaran a qué se referían… No les consta nada cuando están ante la Fiscalía, pero son excelentes para salir en canales oficiales a injuriar una institución como la Fiscalía. El país no les cree. Nadie les cree. La respuesta es tremendamente concreta”.

El fiscal además señaló que “ese chistecito de sacar informes del bolsillo no les va a salir bien. A cada infamia se responderá con información precisa”.

Por último, Barbosa afirmó que: “cuáles son las organizaciones crimínales que existen en el departamento (Risaralda), para saber si sucedieron los hechos y, si sucedieron, quiénes están detrás de estos. Se habló de un supuesto atentado en Pereira”.