“Ganas de figurar”: Las críticas a ‘la barbie colombiana’ tras asistir a una misa de sanación

La influencer Tatiana Murillo, conocida en el ámbito digital como ‘la barbie colombiana’, captó la atención en las plataformas al compartir una experiencia “paranormal” que vivió durante un período de salud complicado. Sin embargo, en redes cuestionaron su relato, señalando que solo quiere hacerse famosa en las redes.

La revelación tuvo lugar en las historias de su cuenta oficial de Instagram. En ese contexto, Murillo detalló que, enfrentando problemas de salud como gastritis y ansiedad, recurrió a una misa de sanación tras pasar una noche en el hospital.

En sus declaraciones, la joven mencionó haber esperado varias horas por el inicio del evento religioso y para poder platicar con el sacerdote. Durante la visita, narró haber experimentado la presencia de “demonios, espíritus y brujas”, provocándole un llanto de temor. Murillo subrayó el respaldo de su familia y su mejor amiga, quien la acompañó telefónicamente durante la crisis.

“El padre, solo con mirarme, afirmó que mi corazón era bueno, y eso me hizo dudar de si realmente lo era (...) Me dijo que no necesitaba demostrar nada a nadie cuando Dios conoce mi corazón”, expresó Murillo.

Tras el conmovedor encuentro, ‘la barbie colombiana’ compartió que logró dormir durante 10 horas, algo que no conseguía desde hacía aproximadamente dos semanas. Concluyó afirmando sentirse considerablemente mejor y expresó su deseo de liberarse de remordimientos y culpas.

En cuanto a la reacción en las redes sociales, diversos usuarios expresaron opiniones divididas. Algunos sostienen que este tipo de experiencias son posibles en las misas de sanación, mientras que otros sugieren que Murillo busca llamar la atención de sus seguidores.

“Que no se ponga a hacer eso, que aparece el diablo, y se le derrite todo ese plástico”; “Esta vieja si es fantoche, ¿por qué publica esas cosas?”; “Eso más que demonios son las ganas de figurar y vivir mostrando la vida perfecta”; “Que más paranormal que ella”, escribieron los internautas en la plataforma.