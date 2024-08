“No me amaba tanto”: Aida Victoria Merlano se defendió de quienes la critican por ser amiga de ‘Westcol’

Aida Victoria Merlano se pronunció en las redes sociales a propósito de los ataques y los comentarios negativos que ha estado recibiendo desde que dejó saber que mantiene una relación amistosa con ‘Westcol’ después de haber terminado su romance con él, ganándose críticas al respecto. Y antes esto, la joven decidió defenderse con un emotivo pero breve discurso.

El par de influencers ha estado en la mira desde que terminaron su amorío, luego de que se filtraran algunas conversaciones y testimonios que darían a entender que el streamer habría traicionado la confianza de su pareja al invitar a una mujer al palco de su discoteca, además de escribirle al día siguiente.

Muchos usuarios de las redes sociales se pronunciaron al respecto, elogiando a la colombiana por su decisión de no permitir este tipo de actos de los hombres y aplaudiendo su mentalidad feminista y empoderada en el proceso.

Sin embargo, esto no le duró mucho a Aida Victoria Merlano, ya que después de que hiciera público que mantiene una relación amistosa con Westcol luego de la acontecida ruptura que tuvieron y los motivos que la llevaron a tomar la decisión, recibió muchas críticas de parte de varios internautas.

A través de la sección de comentarios de sus publicaciones en Instagram, muchos usuarios de esta plataforma le han dejado mensajes negativos en los que la tildan de falsa por brindar discursos de empoderamiento femenino y no aplicarlos en su vida sentimental.

Este movimiento ha continuado por semanas, creciendo cada vez más a medida que se dan a conocer algunas imágenes en las que ambos comparten tiempo juntos.

Y a propósito de todo esto, la empresaria volvió a pronunciarse al respecto, esta vez con un discurso más pasivo y apelando a su vulnerabilidad.

Aida Victoria Merlano se defendió de las críticas por su relación con Westcol

En un breve clip, la joven compartió unas palabras en las que indicó cómo se sentía con todo lo que está sucediendo en las redes sociales a propósito de los comentarios negativos que está recibiendo, aprovechando esta oportunidad para aclarar qué piensa sobre el empoderamiento y el amor propio.

“Me dolió mucho entender que yo no me amaba tanto como yo creía y que amor propio no es sobrexigirte ser tu mejor versión, sino amarte en tu mejor y en tu peor versión”, compartió Aida Victoria Merlano en un video mientras iban apareciendo varios comentarios de sus detractores en la pantalla.

También dio a entender que exponerse en las redes sociales con este tipo de discursos de empoderamiento fue un arma de doble filo que terminó lastimándola: “me sobreexpuse y me reventaron, pero aprendí y hoy estamos aquí, en estos aprendizajes del dolor, para tratarse con un poquito más de piedad y de amor”.