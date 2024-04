“La primera de muchas”: La ‘Barbie colombiana’ le regaló costosa cirugía a su hermana; ¿cuál?

Tatiana Murillo es el nombre de pila de una de las creadoras de contenido más seguidas en Colombia, conocida como ‘La Barbie colombiana’, mujer que se ha sometido a diferentes cirugías y procedimientos estéticos para tener una apariencia similar a la de la figura de acción de Mattel. Esta influenciadora ha dado de qué hablar recientemente luego de meterse la mano al dril y pagarle una costosa intervención quirúrgica a su hermana.

Ya son más de 472 mil seguidores los que acumula este personaje en la red social Instagram, cifra que por poco dúplica en TikTok, con 884.000. Precisamente en su perfil en la plataforma china, Murillo dio a conocer un clip en el que mostró el regalo que le dio a su ‘hermanita’, mujer que se sometió a una rinoplastia de la cual no tuvo que pagar un solo peso; acto que generó la envidia de muchos en los comentarios; procediiento que para Tatiana será “el primero de muchos”.

“Yo quiero ser la hermana de la Barbie”, “¿De casualidad no me quiere pagar una a mí?”, “¿Por qué no me tocó una hermana así”, “Que sabroso poder cumplirle los sueños a tu familia”, y ”Diosito aún estás a tiempo de mandarme una hermana así”, fueron algunas de las reacciones en el video que ya supera las 2,5 millones de reproducciones.

¿Qué cirugías tiene la ‘Barbie colombiana’?

Dentro de lo que ha dado a conocer la influenciadora respecto a los ‘retoquitos’ a los que se ha sometido, resaltan un levantamiento de cejas, rinoplastia, aumento de glúteos y senos, bichectomia, lipoescultura, entre otros. Cabe acotar que ‘La Barbie’, antes de pasar por el bisturí, tenía un enorme parecido con su hermana, y que también le ha pagado algunas intervenciones estéticas a su propia hija, siendo ella aún menor de edad.