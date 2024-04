Presentadora ‘Día a día’ quedó sin palabras con la respuesta de su hijo en un video, ¿chiste o realidad?

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento de Caracol Televisión que se encarga de de entretener a los televidentes en compañía de un equipo de presentadores como Iván Lalinde, Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez y Carlos Calero. Además de su presencia en las mañanas colombianas, también se han encargado de ganar esta misma visibilidad a través de sus redes sociales, pues recientemente una presentadora quedó sin palabras con la respuesta de su hijo en un video.

Se trata de la presentadora y periodista Sandra Posada, quien desde hace algún tiempo es una de las reporteras de ‘Día a día’ en Medellín durante su más reciente aparición en su cuenta de Instagram, donde alcanza los más de 392 mil seguidores mostrando varios detalles de sus rutinas, tanto en su trabajo en el matutino como con sus familiares, es decir, su esposo y los dos hijos con los que cuentan.

Pero durante la más reciente aparición de Sandra Posada las declaraciones no se hicieron esperar, no precisamente por ella, sino por uno de sus hijos. Pues mientras que se preparaba para retomar sus rutinas de ejercicio, pues durante varias semanas debido a la serie de obligaciones esto habría pasado a un segundo plano, ya que durante un buen tiempo estuvo enfocada en cambiar sus hábitos especialmente con el ejercicio.

“Contra todo pronóstico lo logré. Voy a entrenar, esta semana sí, parece ser que voy a hacer la moñona completa y voy a entrenar lo que hace rato no podía hacer por trabajo y por diferentes actividades”, en medio del video de la presentadora apareció su hijo menor, quien le preguntó a Sandra si para el día siguiente y para ir a su colegio podría llevarse dicho uniforme de fútbol, mientras que la paisa aseguró que debía elegir otro, pues lo iba a ensuciar durante el partido de fútbol que tendría por adelantar.

Sin embargo, Sandra no dudó en asegurar “ni siquiera hablar puedo”, reiterando que su pequeño terminó metiéndose en su video, en forma de broma, claro está, pero su hijo no se quedó atrás ante las declaraciones de su vida, pues indicó: “Ay, mi niña no me subestime”, generando todo una sorpresa en su mamá, quien no se esperaba esa respuesta, pues minutos después de haber asimilado el hecho la presentadora de ‘Día a día’ aseguró que que había quedado claro el no me subestime.