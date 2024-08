Andy Rivera reapareció con motivador mensaje a sus seguidores

Desde el año 2021 el cantante Andy Rivera estuvo sobrellevando una depresión de la que contó en diversas oportunidades en todas sus redes sociales. Recientemente sorprendió a toda su comunidad digital al mostrarse en un seriado de imágenes con un mensaje positivo.

Pues de manera directa precisó lo que fueron estos tres años de sufrimiento y todo el proceso que conllevó hasta a estadías en el hospital, pero que ya es un capitulo del pasado y pide a sus seguidores a hacerle frente a situaciones similares.

“Yo sabía que el sol iba a volver a salir, Dios siempre me dijo que algún día dejaría de depender de las pastillas, mi fe me sostuvo durante 3 largos años de sentirme debajo de la tormenta, después de cirugías, hospitales y no salir de casa, hoy vuelvo a disfrutar el sol, la música, mi familia, mis amigos… Hoy mi mente, mi alma y mi cuerpo vuelven a ser uno solo. Tú puedes, abraza el proceso… las grandes recompensas vienen después de recorrer los más largos y arduos caminos ❤️ 🙏🏻 ☀️”

— Andy Rivera