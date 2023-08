“27 años y nada”: Por esta razón Érika Zapata reveló por qué nunca ha tenido novio, ni relaciones intimas

Érika Zapata es una de las periodistas que más ha logrado ganarse el cariño y admiración de los televidentes en el país, principalmente por su particular forma de expresarse y presentar sus reportajes en Noticias Caracol. Es más, en las redes sociales muchos aplauden su sencillez y humildad, teniendo en cuenta que desde que inició su experiencia en el canal, la comunicadora nunca ha negado o tratado de ocultar su origen y las dificultades económicas que ha tenido que atravesar.

Por otro lado, hay quienes destacan su carisma y aplauden su labor no solo en el informativo, sino también en el programa ‘La finca de hoy’, que se emite de lunes a domingo a las 5:00 a.m.

Durante su recorrido en los medios de comunicación, la periodista ha pasado por Telemedellín en el programa ‘Hora 13′, posteriormente estuvo en ‘Hora Extra’, un proyecto que se dio afectado por la pandemia. No obstante, después de estas experiencias logró llegar a Noticias Caracol, donde empezó siendo el reemplazo de algunos colegas cuando se presentaba alguna novedad, pero a poco a poco fue demostrando su talento hasta que logró ocupar un puesto fijo en el canal.

Ahora bien, en una entrevista con Tropicana, la periodista, de 27 años, admitió que no ha tenido éxito en el amor hasta el momento, pero que sigue abierta a la posibilidad de enamorarse.

“Soy muy selectiva en ese aspecto. A veces, cuando visitamos fincas para mi programa ‘La Finca de Hoy’, podría haber oportunidades, pero no he encontrado una conexión especial”, explicó.

En medio de la conversación, la comunicadora fue cuestionada sobre su vida íntima, específicamente si ya había tenido relaciones sexuales. Con sinceridad, Zapata reveló que todavía no ha tenido esa experiencia y habló abiertamente sobre este aspecto de su vida.

“Me hace reír, la gente no lo cree. Tengo 27 años y nada. No lo he hecho, por eso evitaba tener novios, ¿entiendes? Quiero estar lista, sentirme segura”, Érika Zapata explicó que está esperando a encontrar a alguien que cumpla con sus expectativas y valores.

“Soy selectiva. Quizás en el futuro, cuando encuentre a alguien que me valore lo suficiente. Ni siquiera he besado a alguien”, afirmó. De hecho, la comunicadora mencionó que busca cualidades como la responsabilidad, la bondad y el trabajo duro en un posible compañero.