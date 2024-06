Erika Zapata ‘le cantó la tabla’ a sus críticos por supuesto amorío con Andy Rivera: “falta corazón y cerebro”

Erika Zapata es una de las periodistas más reconocidas en Colombia debido al carisma y el profesionalismo con el que cuenta ante las cámaras. Los inicios de la paisa se dieron en algunos medios de comunicación de su ciudad natal y luego de perder la fe en su talento Caracol Televisión le abrió las puertas para ser parte de Noticias Caracol, pues actualmente es la presentadora y reportera de Medellín, actividad que integra con su rol en el programa del mismo canal ‘La finca de hoy’. Aunque Zapata ha logrado ganarse el cariño de los televidentes, hace pocos días fue blanco de diversos comentarios tanto así que Zapata ‘le cantó la tabla’ a sus críticos por supuesto amorío con Andy Rivera.

¿Erika Zapata de Noticias Caracol y Andy Rivera son novios?

Erika Zapata volvió a llamar la atención hace pocos días, luego de que la emisora ‘La kalle’ desempolvara un intercambio de mensajes entre Erika y Andy que habrían tenido lugar en el 2023, donde se lee: “Mi amor, que no te defina el que dirán, tu éxito es tan honesto y bien trabajado que seguro genera frustración y envidia(…)”. Horas más tarde, Zapata no dudó en referirse al tema indicando: “Gracias, Andy, qué palabras tan hermosas. Eres maravilloso y un gran ser humano”.

Tiempo más tarde, las declaraciones por parte de Zapata no se hicieron esperar por medio de su cuenta de ‘X’, donde además de compartir el respectivo video donde los locutores hablan con respecto a este tema, indicó: ““Jajajajaja ya quisiera yo jajajaja” y posteriormente, agregó: “Me descubrieron”, dejando claro que no existe ningún tipo de relación con Andy Rivera.

Erika Zapata de Noticias Caracol se defendió de las críticas por

Erika Zapata luego del “chisme” con Andy Rivera volvió a sus redes sociales para referirse a la serie de comentarios que ha recibido, luego de que el momento se viralizara. La periodista de Noticias Caracol inició sus declaraciones asegurando que se ha quedado pensando sobre la cantidad de declaraciones “horribles” que ha recibido en su mayoría por parte de las mujeres: “Yo no lo conozco en persona. Es hermosísimo y talentoso, pero no es novio mío, ni lo conozco”.

Seguidamente, Erika Zapata reiteró: “Me han dicho cosas como que soy la bestia de la relación, que soy un fetiche, que es imposible que él haya tenido tan mal gusto. Me considero una gran mujer, inteligente, y que valgo la pena. Hay gente está llena de veneno. No sé cómo surgió ese chisme pero me sacó una sonrisa (...) Estudio mucho, soy una buena persona y merezco cosas buenas. No sé por qué muchas mujeres lo clasifican a uno por lo superficial. Les falta corazón y también cerebro”.