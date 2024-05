En plena emisión de ‘Buen Día, Colombia’ Orlando Liñán se disculpó con Mafe Walker

Orlando Liñán, conocido actor y cantante, se disculpó públicamente con Mafe Walker, quien afirma poder hablar en lenguaje alienígena, después de haberse burlado de ella en una transmisión en vivo del programa “Buen Día, Colombia”. Liñán imitó a Walker durante el programa, lo que generó controversia y críticas por su comportamiento.

A través de sus redes sociales, expresó su arrepentimiento, enfatizando su respeto por las creencias y experiencias personales de Walker, y reconociendo que ella es “una persona que tienes un don especial”.

Mafe Walker participó en el reality show “La Casa de los Famosos”, donde fue recientemente eliminada. Mafe ha vivido varios años en Europa y actualmente reside en México. En diciembre de 2012, viajó a Teotihuacán, cerca de Ciudad de México, donde se encuentran las pirámides de un complejo mesoamericano. Ella cuenta que allí logró canalizar vibraciones alienígenas en sus cuerdas vocales.

“Quiero, antes que terminemos la entrevista contigo, que me des la mano, quiero decirte algo porque cada vez que hablamos de algo positivo aquí en el programa cogen de caballito de batalla un video donde la primera vez que te tuvimos en Buen día, Colombia yo me reí cuando tú hablaste el idioma que tú hablas y yo no lo entendía”, añadió el reconocido presentador.

La disculpa de Orlando Liñán fue bien recibida por algunos televidentes del matutino de RCN, los cuales destacaron su capacidad para reconocer errores y aprender de ellos.

“Lo siento, porque cuando te abrazo lo siento, porque tiene un corazón transparente por La casa de los famosos Colombia y te felicito y cada vez que vienes siento tu sinceridad en el abrazo, así que deseo que Dios te bendiga”, señaló Liñán, quien además extendió una invitación a Mafe Walker para dialogar personalmente y entender mejor su experiencia y creencias.

La disculpa del actor no solamente se dirigió a Mafe Walker, sino también a aquellos que pudieron sentirse afectados o minimizados por su actuación.

“La importancia de reconocer los errores y pedir disculpas 👏❤️ amé este momento @orlandolinan 😍”; “Qué lindo ejemplo de pedir perdón en público ojalá Karen y su grupito le pidan perdón a Mafe por todos sus comentarios malucos cuando estuvo en esa casa”, fueron algunos comentarios que escribieron los seguidores del programa.