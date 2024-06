Presentadora de RCN Televisión entre lágrimas contó la “injusta” situación que vivió con agentes de tránsito en Bogotá

‘RCN Televisión’ es uno de los canales nacionales más reconocidos en Colombia, pues ha sabido enganchar al público con el paso de los años a partir de toda una parrilla de contenidos que van desde Noticias RCN, producción informativo hasta lanzar algunos ‘realities’ de convivencia y de cocina. Pero, durante las mañana los televidentes también andan más que conectados a partir de programas como ‘Mañana Express’ y ‘Buen día Colombia’, que cuenta con todo un grupo de presentadores como Ana Karina Soto, Orlando Liñán, Viena Ruiz y Violeta Bergonzi, quien recientemente regresó al programa luego del nacimiento de su segundo hijo, sin embargo, la presentadora volvió a aparecer en sus redes sociales

¿Qué le pasó a la presentadora de RCN Televisión?

La presentadora de RCN Televisión, Violeta Bergonzi llamó la atención en su cuenta de Instagram debido a la situación que vivió al norte de Bogotá con algunos agente de tránsito. En medio del llanto la conductora reiteró: “Estoy aquí en la 109 y cuatro personas que literalmente me tienen secuestradas con esta vaina pagué más de la cuenta no me dejan ir. No me quitan esta joda. Me tienen aquí embalada y nadie me responde. Les da una risa... Mi niñera se tiene que ir yo tengo dos bebés en la casa y ellos se van. Pasé de mal geniada a furiosa e histérica”.

Seguidamente, la presentadora de ‘Buen día Colombia’ reiteró que habían más de cuatro personas, ella había pagado el tiempo que estuvo parqueada en este lugar y según ella nadie le respondía, no era culpa de ella siendo su mayor preocupación sus pequeños, ya que la niñera con la que cuenta tenía que irse lo más pronto posible: “Esta gente no me deja ir. Sigue esta vaina aquí puesta. Yo sin niñera (...) Yo sí pagué y salí a tiempo (...) No tengo celular para poder comunicarme, si quiera me prestaron uno porque se me apagó el mío y no tengo ni donde cargar. Nadie dice nada, ellos están ahí parchados”.

Violeta resaltó que no podía irse y dejar su vehículo, pues no se percató en que momento le pusieron el cepo a su llanta delantera: “Fingir demencia es la única opción que tienen (...) No es justo”. Tiempos más tarde y en medio de su molestia Bergonzi logró irse con su vehículo para al fin poder estar con sus hijos resaltando que además de tener mastitis tuvo que realizar una llamada “milagrosa” que según ella, muy pocos tienen y mostró las imágenes de la hora en que le pusieron el bloqueo con los pagos realizados por ella momentos antes bajo la aplicación ZZP Bogotá: “Antes se robaban la plata, en cambio ahora también”, agregó Violeta Bergonzi.