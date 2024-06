Televidentes criticaron fuertemente a Alfredo Redes en ‘Buen Día Colombia’ tras salir del reality

El influencer cartagenero Alfredo Redes, cuyo nombre real es Eduardo José Ferrer Almanza, se convirtió en el más reciente eliminado del reality show ‘La Casa de los Famosos’. A pesar de haber sido uno de los favoritos para llevarse el premio mayor, Alfredo quedó fuera de la competencia el domingo 16 de junio, ocupando la quinta posición en la recta final del programa, que estuvo al aire por más de cuatro meses en RCN.

Como es costumbre, los participantes eliminados son invitados al programa matutino ‘Buen Día Colombia’ para compartir detalles sobre su experiencia en el reality y discutir sus futuros proyectos. Sin embargo, la aparición de Alfredo en el programa no fue bien recibida por muchos televidentes, quienes aprovecharon la oportunidad para expresar su descontento con el comportamiento del influencer durante su tiempo en ‘La Casa de los Famosos’.

Cabe recordar que Alfredo fue objeto de fuertes críticas por parte de la actriz Marta Isabel Bolaños. Durante una fiesta en la casa junto con otros exconcursantes, Marta Isabel evitó saludar a Alfredo, lo que provocó una reacción airada de su parte, incluyendo insultos dirigidos hacia la actriz después de la celebración. Este incidente parece haber influido negativamente en la percepción pública de Alfredo.

La aparición de Alfredo en ‘Buen Día Colombia’ no hizo más que avivar las críticas en su contra. Los seguidores del programa utilizaron las redes sociales para lanzar comentarios negativos sobre su comportamiento, tanto dentro del reality como durante su presencia en el programa matutino.

Algunos de los comentarios más destacados incluyeron: “Qué alegría su eliminación”; “Ofensivo, grosero, alzado, que bueno no verte más”; “Ese gamín no se arrepiente porque esa es su esencia”; “Se nota prepotente y a la defensiva!! 🤣🤣 pensó que afuera lo amaban y solo unos cuantos, la mayoría no lo soportan”; “La verdad estaba demorada esta eliminación, era el más balurdo, grosero, gamín”; “Lo peor junto a Pantera, qué alegría que lo hayan eliminado”; “Qué tristeza con este chico, pero algún día, la vida te enseñará lo que es la humildad. La prepotencia y grosería te lo cobrará”.