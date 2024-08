Carolina Acevedo de Master Chef reveló que no le gustaba llegar a grabar famosa producción de RCN

Carolina Acevedo es una reconocida actriz ibaguereña, que se ha hecho destacar por sus papeles en varias novelas de la televisión colombiana, como ‘Rosmery’ en Nuevo Rico y Nuevo Pobre, Amelia en ‘La Nocturna’ y su más reciente participación en el reality gastronómico Master Chef Celebrity en su quinta edición. Allí la actriz se ganaría el amor y el odio de muchos de los televidentes por su actuación en la competencia. La final del concurso la disputo con Daniela Tapia, Adrián Parada, uno de los favoritos y Nela González, donde Carolina conquistó y logró ser a la ganadora de 200 millones de pesos.

Recientemente, la actriz habló en medio de una entrevista para con ‘Kyienke’, sobre lo difícil que fue terminar el reality en aspectos emocionales, porque ganar el querido concurso por los colombianos le trajo un montón de problemas y muchos haters, lo que le generó depresión al ver la cantidad de comentarios negativos que recibía, pero que hoy siente que está mejor. Últimamente, la hemos visto haciendo teatro con otros de sus grandes colegas en el mundo de la actuación con la obra ‘No al dinero’ una comedia llena de sorpresas y humor, brindada en el Teatro Nacional.

El día 13 de agosto Carolina fue entrevistada por ‘Impresentables’, allí la actriz mencionó que no la había pasado muy bien grabando la exitosa telenovela ‘La ley del Corazón’ protagonizada por Luciano D’Alessandro y Laura Londoño. Según la actriz, no había un buen ambiente entre los actores: “había una energía superdensa, no me gustaba ir a grabar” y aunque la producción la llevo a ganar uno de los Premios Catalina en el año 2017 por su papel como ‘Jimena’ reconoce que él detrás de cámaras no era tan agradable. Otra actriz que afirmó lo mismo en su momento sobre el ambiente de trabajo, fue Lina Tejeiro.

En contraste, dijo que disfrutó mucho grabar ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’,’Un bandido Honrado’ y Pobre Diablo’. Además, expresó su gusto por el teatro, en el que actualmente hace parte ‘No al dinero’ una comedia, llena de sorpresas y humor en compañía de sus colegas del mundo actoral, como Jimmy Vásquez, Álvaro Bayona y Yaneth Waldman.