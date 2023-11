“Fugaz y romántico”: Daniela Tapia de MasterChef reveló detalles de las ‘travesuras’ que hizo en Israel; ¿Ya tiene novio?

Previo a la gran final de MasterChef Celebrity Colombia, los televidentes de RCN Televisión, estaban totalmente en vilo por la situación que enfrentaba Daniela Tapia, una de sus finalistas, quien quedó en medio de los enfrentamientos que aún se mantienen en Medio Oriente. Luego de esta experiencia en Israel, la actriz volvió a hablar del tema, pero sorprendió a muchos al describir las ‘travesuras’ que hizo en este país, ¿Ya tiene pareja?

Desde su relación con la famosa piloto colombiana Manuela Vásquez, en 2015, no se han tenido grandes pistas sobre un nuevo vínculo amoroso de la cubana . Pero esto quedó atrás con las más recientes declaraciones de Tapia en sus Historias de Instagram, plataforma en la que acumula 884.000 seguidores, plataforma en la que habló abiertamente sobre la manera en que el destino le presentó al posible amor de su vida mientras estaba por tierras israelitas.

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus fanáticos le preguntó si había tenido un encuentro “fugaz y romántico”, en su último viaje, a lo que respondió con varios gestos pícaros acompañados de las palabras: “No fugaz, aún seguimos”. Esta respuesta despertó aún más la curiosidad de sus seguidores, quienes inmediatamente le preguntaron si ya tiene novio, a lo que contestó:

“Tengo que responder esto porque es la ‘preguntica’ que más me hacen. No puedo decir que es novio, pero sí estoy en conversaciones con alguien”, manifestó Daniela, quien dejó en vilo a muchos al revelar el milagro y no el santo, sobre el estado de su ‘corazoncito’

