Este fue el grito de Valentina Taguado que hizo reaccionar a los hinchas de Millonarios y Nacional

Valentina Taguado, locutora y presentadora de emisora Los40 lleva ya un buen tiempo en el mundo del entretenimiento, pues empezó como creadora de contenido y tuvo varias apariciones en la serie de comedia ‘Con Ánimo de Ofender’. Después, hizo parte del reality “Survivor: La Isla de los Famosos” del canal RCN, en donde junto a 21 participantes puso a prueba todas sus capacidades para sobrevivir en una isla tropical. Actualmente, hace parte de uno de los programas radiales juveniles más importantes del momento: ‘Impresentables’ que se destaca por su formato tan innovador en redes.

En dicho programa, Taguado comparte micrófono con Roberto Cardona, conductor radial que lleva una larga trayectoria en el medio, además cuenta con su propia sección de entrevistas con grandes estrellas de la música: ‘40 Copas’. El tercer integrante del equipo es Pipe Flórez, el paisa que inicio en el mundo de entretenimiento con la trova y que con ‘Impresentables’ ha logrado crecer exponencialmente, hoy en día también es libretista de Caracol Radio. Estos tres personajes han logrado cautivar a más de 2 millones de personas en TikTok que los siguen fielmente y los escuchan a diario de 6:00 am a 10:00 am por Los40.

Este año, los hemos visto cubriendo varios eventos de la agenda nacional como El Festival de Barranquilla, El Festival Vallenato y en esta ocasión la Feria de las Flores en Medellín no sería la excepción. Durante los dos fines de semana de la feria, el grupo hizo presencia realizando la trasmisión del programa desde la ciudad Antioqueña y asistiendo a los diferentes eventos que se llevaron a cabo, como el lanzamiento del nuevo disco de J Balvin. Además, los pudimos ver muy seguido con el famoso cantante Luis Alfonso, con quien compartieron carroza en uno de los desfiles llevados a cabo el 10 y el 11 de agosto.

El grito de Valentina Taguado a un hincha de Nacional

La impresentable estuvo compartiendo tarima con sus compañeros y más personas del medio, como Miguel Bueno, Ornella Sierra y Luis Alfonso, quien estaba de estreno con su sencillo ‘Tequila con cerveza’ en colaboración con Blessd. Mediante sus historias, Taguado se mostró disfrutando del desfile y saludando a todas las personas que se le acercaban. Lo que llamó la atención fue que, mientras la carroza andaba, había un motociclista con una camiseta del Atlético Nacional que estaba grabando, al verlo la presentadora gritó: “Solo millos loca” entre risas, comentario que causaría la risa de todos los presentes.

El fragmento del video se haría viral en redes, donde los hinchas del equipo capitalino aclamaron la acción de Taguado: “Si es linda, ahora es hermosa, me enamoré SML”, “Es lo mejor esa mujer”. Mientras que los hinchas del “verdolaga” también reaccionaron: “el que no sabe cómo es Valentina se ofende, pero los que sabemos cómo es, sabemos que ella la rompe por completo, una de las mejores ( soy hincha de nacional) y me reí mucho”, “Soy Hincha De Nacional, y ella es así, un caramelito”.