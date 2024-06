Conozca las causas y motivos por las que Carolina Acevedo y Roberto Cano terminaron su relación

Roberto Cano es un talentoso y reconocido galán de los años noventa y ha vuelto a captar la atención del público al ingresar a la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2024.

Desde el primer capítulo, ha demostrado su ilusión por convertirse en el próximo MasterChef Celebrity, buscando conquistar los paladares más exigentes y demostrando que su talento trasciende los escenarios para brillar también entre fogones.

Es interesante recordar que Roberto Cano estuvo casado con la exparticipante de MasterChef Celebrity y ganadora de la edición pasada, Carolina Acevedo. Su matrimonio fue bastante célebre en el medio, aunque ya cada uno ha seguido su propio camino.

Carolina Acevedo, por su parte, también se destacó en la quinta temporada de MasterChef Celebrity, donde su habilidad culinaria y creatividad la llevaron a ganar el concurso. Actualmente, Roberto Cano está en una relación con Michelle Arévalo, periodista, presentadora y locutora, quien es su actual pareja.

¿Por qué terminaron Carolina Acevedo y Roberto Cano?

Carolina Acevedo y Roberto Cano, ambos reconocidos actores de la televisión nacional, fueron una de las parejas más famosas y comentadas de los inicios de los 2000 cuando unieron sus vidas en matrimonio.

Su romance comenzó en la exitosa producción de RCN Televisión llamada ‘Pobre Pablo’, que alcanzó los 180 capítulos. El amor de la pantalla pasó a la vida real, y los jóvenes actores se comprometieron, catapultando aún más sus carreras. Sin embargo, su matrimonio solamente duró alrededor de dos años, y tomaron caminos diferentes después de su separación.

Roberto Cano, considerado un galán de novela durante los años noventa y principios de los 2000, participó en producciones como ‘Pablo Pablo’, ‘¿Cómo te llamas?’ y ‘Pequeños gigantes’. Aunque su relación con Carolina Acevedo terminó en 2004, su historia sigue siendo recordada por muchos, incluso entre rumores de infidelidad.

De hecho, en una antigua entrevista que concedió Carolina Acevedo al programa ‘Se dice de mí’ de Caracol Televisión contó detalles inéditos de su ruptura:

“Él se fue a ‘La isla de los famosos’, porque yo estaba chiquita, porque me enamoré de otra persona, vi y me desenamoré. Fue como que él se fue, pero el amor se pasa y te desenamoras. Me casé muy enamorada y después me desinflé. Él fue el que me dijo que se separaba de mí; no fue tan fácil que me hubiera dicho eso, pero en el fondo era lo que yo quería, porque una semana antes había estado hablando con una amiga y le dije: ‘Es que yo me quiero separar, no quiero estar más con él’. […] Él y yo vivimos juntos en la misma casa separados un año; él era mi ‘roommate’, entonces, él tenía novia y yo tenía novio”, finalizó en el medio ya mencionado.