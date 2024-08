Carlos Vargas contó sobre la preocupante enfermedad que padece y que está afectando su trabajo en Caracol

Caracol bajo sus producciones, tiene nombres de varios presentadores que a pulso, se han ganado el cariño de las personas que los acompañan presentado los programas de este reconocido canal y una de las producciones más destacadas para los fines de semana es ‘La Red’ un formato tipo magazine en donde varios presentadores discuten chismes de la farándula nacional, además uno de los presentadores que más halagos se ha ganado en toda su carrera es Carlos Vargas.

Carlos Vargas nacido en Cartago, ha enamorado a muchos con su carisma y forma de decir las cosas, por lo que en las pantallas es uno de los favoritos de los televidentes de ‘La Red’, además constantemente está compartiendo apartados de su vida en redes sociales. Recientemente, contó sobre el problema de salud que lo ha tenido haciéndose constantes exámenes en el médico.

Carlitos se mostró en el médico, haciéndose un examen de sangre y afirmó: “miren este tuberío de sangre que me están sacando, de la cantidad de examen que me mandaron a hacer”, además el presentador comentó las razones por las que ha estado evaluando su salud diciendo “yo estuve donde endocrino para ver si tengo rollos con la diabetes, porque comencé a sentir mareos y empecé a cuidarme nuevamente, no pude grabar de la maluquera que tuve”.

Tal ha sido el malestar de Carlos, que además de acudir a ayuda médica, no pudo asistir a las grabaciones de ‘La Red’ de Caracol. El presentador, afirmó que aunque tiene cierto malestar, mantiene su actitud positiva y los exámenes son sobre todo preventivos para detectar de donde vienen sus malos síntomas.

Carlos Vargas habla de sus constelaciones familiares

Carlos también ha buscado otros proyectos para enriquecer su vida profesional y recientemente compartió con sus más de 800 mil seguidores uno de sus proyectos más especiales: la escritura de su biografía como parte de su maestría.

En Caracol, Carlos ha sido muy abierto al afirmar que hay diversas situaciones familiares que dejan marcada la vida, este es el caso del presentador de ‘La Red’, que comentó que buscar en su historia familiar por medio de su experiencia: “yo quería saber de donde venía esta depresión, empiezo a hacer que es la lectura de lo que soy yo con mi familia y empiezo a acercarme a las constelaciones familiares. Empiezo a ver los familiares que han sido excluidos porque son asesinos, violadores, ladrones, generan pena; cuando excluye a ese familiar porque da pena, trae la posibilidad de que recaiga más adelante. Esas lecturas las tenemos nosotros en una crianza que nos forma con el dolor, cuando nos pasa de niños y le reclamamos a los papás, y hasta el punto que uno no sepa de donde viene la historia de la mamá para que me haya tratado así uno no puede juzgar”.