⁠Carlos Vargas de ‘La Red’ se sinceró sobre los traumas familiares que le han causado depresión

Caracol, a través de sus producciones, cuenta con presentadores que, con mucho esfuerzo, han ganado el cariño del público que los acompaña en los programas de este prestigioso canal. Una de las producciones más destacadas de los fines de semana es ‘La Red’, un programa tipo magazine donde varios presentadores comentan sobre los chismes de la farándula nacional. Entre ellos, Carlos Vargas se ha ganado muchos elogios a lo largo de su carrera.

Carlos Vargas, oriundo de Cartago, ha conquistado a muchos con su carisma y manera de expresarse, convirtiéndose en uno de los favoritos de los televidentes de ‘La Red’. Sin embargo, Carlos también ha buscado otros proyectos para enriquecer su vida profesional y recientemente compartió con sus más de 800 mil seguidores uno de sus proyectos más especiales: la escritura de su biografía como parte de su maestría.

En Caracol, Carlos ha sido muy abierto al afirmar que hay diversas situaciones familiares que dejan marcada la vida, este es el caso del presentador de ‘La Red’, que comentó que buscar en su historia familiar por medio de su experiencia: “yo quería saber de donde venía esta depresión, empiezo a hacer que es la lectura de lo que soy yo con mi familia y empiezo a acercarme a las constelaciones familiares. Empiezo a ver los familiares que han sido excluidos porque son asesinos, violadores, ladrones, generan pena; cuando excluye a ese familiar porque da pena, trae la posibilidad de que recaiga más adelante. Esas lecturas las tenemos nosotros en una crianza que nos forma con el dolor, cuando nos pasa de niños y le reclamamos a los papás, y hasta el punto que uno no sepa de donde viene la historia de la mamá para que me haya tratado así uno no puede juzgar”.

Carlos ha venido hablando constantemente en sus redes sociales de las constelaciones familiares y su poder para cambiar los traumas generacionales.