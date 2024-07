Presentador de Caracol habló de la pérdida auditiva que enfrenta desde hace un tiempo, “un poquito de susto”

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más reconocidos en Colombia, pues lleva 26 años siendo parte de los hogares, llevándoles todo tipo de información y por ende, programas de entretenimiento, entre los que se destacan Noticias Caracol, ‘Día a día’, ‘Yo me llamo’ y ‘La red’, contando con diversas personalidades que hacen parte de su equipo de presentadores y hace pocos días uno de ellos habló de la perdida auditiva que enfrenta desde hace un tiempo.

Se trata del presentador Juan Carlos Giraldo, que a lo largo de dos horas aproximadamente hace parte del programa de entretenimiento ‘La red’, junto a Mary Méndez, Carlos Vargas, Frank Solano y Carlos Giraldo revelando detalles sobre la vida de los famosos, además de dar su opinión debido a los conocimientos con los que cuenta en la moda. Sin embargo, en esta ocasión la situación terminó siendo otra, pues ahora es él, el protagonista.

De acuerdo con un video compartido por Giraldo en sus redes sociales y en compañía de ‘Medihumana’, el presentador de ‘La red’ se tomó el tiempo para revelar detalles detrás de su proceso de salud.

¿Qué le pasó a Juan Carlos Giraldo de ‘La red’ con su salud?

Juan Carlos Giraldo en medio de un clip aseguró: “Yo descubrí mi problema de audición, gracias a un amigo que un viaje notó que me tocaba preguntar mucho que me habían dicho hacer, que me repitieran lo que me estaban contando y una noche cualquiera me dijo ‘Juan creo que estás sordo’ y ahí queda uno y por qué voy a estar sordo si no estoy tan viejo como para estar sordo, sí, sí… y empiezan a sonar muchas cosas en la cabeza (…)

(…) Me quedó sonando y una vez el médico detecta estos problemas, me deriva a otros exámenes que finalmente es la persona con la que persona que le doy al chiste y que me acompaña en todo este proceso (…) Me dice así clara y llanamente Juan hay una perdida importante bilateral de audición ahí empiezan a pasar muchas cosas por la cabeza. Un poquito de susto por esta realidad”, reiteró el presentador de ‘La red’.

Cabe resaltar que Juan Carlos Giraldo no reveló cómo avanza su tratamiento, sin embargo, desde ya se encuentra recibiendo la atención necesaria con el fin de que este problema auditivo no avanza y tenga repercusiones en sus actividades diarias.