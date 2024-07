“Todos podemos”: Marbelle pidió ayuda en Cundinamarca ante una compleja situación

Una de las cantantes más reconocidas de la farándula nacional es Marbelle quien llegó a ser parte de la industria desde muy corta edad, convirtiéndose en un personaje revelando en géneros como la ranchera, tecnocarrilera y el pop, lo que la ha llevado a presentarse en importantes escenarios del país y llegar a la televisión con su propia historia a través de ‘Amor sincero’ de RCN Televisión, donde su mamá, su hija Rafaella y su expareja Royne Chávez fueron parte trascendental y en esta ocasión la artista utilizó sus redes sociales para pedir ayuda en Cundinamarca ante una compleja situación.

La intérprete de ‘Adicta al dolor’ desde hace un buen tiempo hace parte del grupo musical ‘Planchando el despecho’, junto a Yolanda Rayo y Majida Issa, recorriendo así diferentes lugares del país con su música, actividad que también integra con su rol como solista lanzando algunas canciones y también estando bastante activa por medio de sus redes sociales revelando cuáles serán sus próximos shows y uno que otro detalle de su vida privada.

Sin embargo, hace pocos días, Marbelle pidió ayuda por medio de su cuenta de Instagram, donde reiteró: “Todos podemos ayudar con algo para que estos hijos puedan comer”. Las respectivas declaraciones de la artista estuvieron acompañadas de un post que sería de una fundación en la que se lee que, de manera urgente, necesitan ayudas, pues no tienen como alimentar a un grupo de ‘perritos’ que residen en esta zona.

Lo cierto es que no es la primera vez en que la cantante busca, gracias a su amplia visibilidad, apoyar a caninos en condiciones de vulnerabilidad y que enfrentan complejas situaciones de salud. Además, en pasadas entrevistas Marbelle confesó que ayuda a diferentes fundaciones, pero no le gusta alardear aquello que da de corazón.

¿Cuántas mascotas tiene Marbelle?

Marbelle por medio de sus redes sociales confesó que durante varios años se abstuvo de tener una mascota, luego de que cuando era niña una de ellas falleciera, dejándole un dolor inmenso por el que no quería volver a atravesar. Sin embargo, luego de su separación con Royne Chávez y las complejas situaciones que vivió durante este matrimonio, la cantante volvió a desear tener una mascota, trayendo a su familia no solo una sino ocho mascotas, entre perros y gatos, a quienes suele mostrarles el amor que les tiene a diario y dejando claro la vulnerabilidad que siente por cada uno de ellos, estén o no con ella.