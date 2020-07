Marbelle habla de la trágica muerte de Royne Chávez, quien fue su esposo

View this post on Instagram

Marbelle confesó que fue muy difícil para ella revivir las escenas de su esposo🤯. . La cantante expresó que varias de estas escenas las tuvo que repetir muchas veces por los sentimientos que le ocasionaban😔. . Además al lado de Rodolfo Silva, actor que protagoniza a Boris en la novela, contó algunos detalles detrás de cada situación 😢. . Asimismo, Marbelle contó de que falleció su esposo😱 . . . #marbelle #marbelleofans #collardeperlas #amorcincero #bogota #maureen #rechismes