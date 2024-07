Robinson Díaz confesó el peor beso que tuvo con actriz durante las grabaciones de una telenovela, “llévele ese halls”

Robinson Díaz es un reconocido actor colombiano que se ha destacarse en diversas telenovelas como lo son ‘El cartel de los sapos’, ‘Vecinos’ y ‘Rigo’, dándole vida a varios personajes que se han ganado los aplausos por parte del público. Actualmente el envigadeño está enfocado en rol en el teatro, sin embargo sigue presente en los hogares colombianos y ahora, Díaz confesó el peor beso que tuvo con actriz durante las grabaciones de una telenovela.

Son varias las ocasiones en las que el actor ha hablado con respecto a su carrera en televisión y los distintos momentos que ha atravesado a lo largo de este amplio camino, sin duda, una de las declaraciones que más llamó la atención tuvo que ver en medio de una entrevista para los ‘La kalle’, donde el colombiano tildó como de mediocre a famosa actriz asegurando que durante las grabaciones que contenía escenas larguísimas, la mujer llegó una hora después e incluso con tufo lo que precisamente desató la molestia en el actor, quien salió del set a la espera que esta personalidad se aprendiera sus parlamentos.

Sin embargo, la gira de medios no ha parada ahí, pues Robinson hace pocos días estuvo presente en la emisora los ‘40 Colombia’, donde más allá de hablar de su carrera las preguntas estuvieron enfocadas en aquellos hechos no tan agradables que tuvo que vivir, nombrando especialmente la peor: “Una vez que tenía una actriz y estaba grabando, la pelada llegó y yo pensé que tenía uno de sus malos días, no. Me tocó darle un beso hermano y pues yo me hice el bobo y le di el besos en la mejilla y yo pensé que pues no se había lavado bien la boca. Cuando comenzamos las grabaciones en caliente ya vi que el libreto decía la besa apasionadamente y yo le dije a la de maquillaje llévele este chicle, llévele ese halls, llévele este Colgate, llévele este cepillo. Como decía mi hijo: qué desparche porque no nos lavamos los dientes”.

Seguidamente, Robinson Díaz reiteró que a la hora de grabar la escena el directo le dio pasa para el beso apasionado, sin embargo, el actor no tuvo más remedio que darle un beso en la mejilla a la actriz, sin embargo, el director pausó la escena indagando lo que ocurría detrás de este hecho mientras que el intérprete lo intentó por segunda vez, pero tampoco funcionó. Luego de la serie de intentos y el pedido del director para que la magia del beso fuera el protagonista volvieron a cortar la escena, donde el colombiano no dudó en sacar a flote la situación: “Vea hermano, no puedo y me dijo mano es que toca darle un beso. Yo le dije toca darle un beso y está tan tan y yo le dije vea hermano me pueden pagar toneladas, pero la besará su p%t& madre”.

Si bien, el actor no reveló detalles con respecto al nombre de la actriz, varios de los internautas no dudaron en sacar a flote que se trataría de Greeicy Rendón o Flora Martínez.