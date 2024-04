Rigo y Michelle pusieron costosa condición para contar el chisme completo de lo que pasó con ‘Adrianita’

La telenovela inspirada en la vida del laureado ciclista Rigoberto Urán está en su recta final y los televidentes de RCN , están totalmente indignados por lo que pasó con ‘Adrianita’ en el último episodio. En procura de aclarar toda la situación y cuidar su imagen, el propio deportista y su esposa Michelle Durango pusieron una costosa condición para aclarar esta situación. ¿Qué están pidiendo?

Esta historia, que llegará a su fin el próximo lunes 15 de abril, no deja de generar reacciones en las redes sociales, y esto quedó demostrado con la infinidad de comentarios que generó la revelación de ‘Adriana’, mujer profundamente enamorada del ‘Toro de Urrao’, a la que ‘Riogo’, conoció cuando llegó a la Liga de Ciclismo de Antioquia.

En el episodio transmitido la noche del pasado jueves, los colombianos que tenían sintonizado en su televisor a ‘Nuestra Tele’, quedaron casi sin palabras luego de que la fémina diera a conocer que estaba esperando un hijo de Urán, aspecto que podría poner en riesgo la relación del hijo de Aracely con Michelle, vínculo que ha pasado por las duras y las maduras, y que en varias ocasiones se terminó.

Luego de que saliera al aire la situación, que en realidad sí hace parte de la privacidad de ‘Riguito’, el propio antioqueño decidió hacer uso de sus redes sociales para hablar con sus seguidores y sincerarse; acto que de paso aprovechó para hacer una pequeña publicidad para varios de sus negocios:

“¿Dónde están los chismosos? ¿A quién le gusta el chisme? (...) Quieren que les aclaremos unas cositas, vamos a aclararla, pero para eso necesitamos que hagan su comprita en ‘Go Rigo Go’, si no quieren comprar los esperamos en el restaurante ‘Grosería’, o si no vayan a la ‘Finca de Rigo’; muestran su recibo y les voy contando las cosas de a poquito. El chisme es bueno, pero es una información que cuesta”, fue la costosa condición que puso ‘Rigo’, para contar absolutamente todo lo que no se vio en la bionovela.