Fans de Greeicy se preocuparon por su separación con Mike Bahía “Qué susto”

El amor entre Greeicy Rendón y Mike Bahía se dio a conocer entre el 2013 y 2014, cuando pla pareja daba sus primeras apariciones en premios y hasta llegando a aparecer juntos en ‘buscándota’, canción de Mike Bahía en el 2014. Desde ahí su historia de amor no ha parado de crecer y avanzar, ya que Mike estuvo en el momento tan trascendental para Greeicy como dejar las cámaras de televisión para coger un micrófono y subir a un escenario a debutar como cantante.

Su amor llegó hasta el comprometieron en medio de un concierto en el 2021 con la complicidad de Alejandro Sanz. Fruto de ese amor llegó Kai Egred Rendón, quien nació en abril de 2022, llenando de colores la vida de la pareja. Pero en las últimas horas se llevaron un gran susto respecto a la radical decisión que tomó la pareja en el escenario al decidir separarse.

¿Qué pasó con Mike Bahía y Greeicy Rendón?

En redes socialres comenzó a circular un video donde en medio de un concierto, Mike anuncia su separación musical con su prometida Greeicy Rendón, es decir, que no van a cantar juntos por un tiempo. Sin embargo, el momento cogió por sorpresa a muchos, ya que pensaron que se iban a separar como pareja sentimental. Pese a la aclaración, en las redes sociales también se llevaron sus susto por la noticia, ya que llegaron a mencionar " Dios, que susto. Pensé que se separaban como pareja, y si eso pasa ya yo no voy a creer en el amor jajaja la pareja mas solida, Ellos y Maleja y Tatán”; “Dios mio casi me da un infarto cuando escuché separación”.

Y es que pese a que su relación sentimental continua, en su momento se llegó a especular una infidelidad por parte de Mike, pero no fue así. Así que todavía sigue en pie la boda entre los cantantes.