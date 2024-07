Noticias Caracol es el informativo que cuenta con 3 emisiones diarias en las que se encarga de brindarles a los televidentes de Caracol Televisión los primeros hechos que son noticia en diferentes lugares del país, convirtiéndose en uno de los favoritos por los televidentes. Pero, quienes terminan robándose el show también son sus presentadores, pues recientemente un periodista confesó que abandonó Noticias Caracol por la crianza de sus mellizos y ahora triunfa con inesperado proyecto.

¿Quién es el experiodista que abandonó el noticiero por sus mellizos?

Durante la más reciente transmisión de ‘La Red’ programa de entretenimiento de Caracol Televisión, donde fue entrevistado el experiodista de Noticias Caracol, José Fernando Patiño, quien cuenta con una experiencia de más de 18 años siendo parte de los medios de comunicación, sin embargo, desde hace algún tiempo le dio un alto a su carrera, luego de que se convirtiera en padre de dos mellizos, “es una decisión de vida. Yo no quería perderme momentos importantes y significantes porque sé que para ellos va a ser una construcción de un papá presente. Yo siempre había querido ser papá”.

Los dos pequeños, Emilio y Tomás, son la más grande inspiración del periodista, pues aseguró que lograron transformar su vida y ellos encontró aquella necesidad urgente de ofrecerles la mejor infancia posible: “No soy un papá perfecto, me falta mucho, es tratar de buscar como lograr ser esa mejor versión para mis hijos”.

Motivo por el cual el experiodista de Noticias Caracol le abrió la puerta a su nuevo proyecto, un pódcast llamado ‘Sin reserva’, donde cuenta con diferentes invitados tanto de la farándula nacional como de otro tipo de roles, donde Patiño dejó claro que está más feliz que nunca por compartir con sus pequeños y por ende, ayudar de alguna manera a sanar a partir de la comunicación aquellos dolores de infancia.

“Lo que me he encontrado en los invitados es que ellos sienten que esta no es una entrevista normal, es un ritual, es un momento de conexión con ellos mismos, ellos vienen supuestamente a hablar cosas de su vida, pero no se dan cuenta de que realmente se están devolviendo a su infancia y reencontrándose (…)

(…) Luego llegamos a la adultez y es ver como esa vida adulta es dependiendo de lo que viviste en la infancia y empiezan a conectar. Esa es la intención, quiero que la gente se lleve este mensaje, encontramos en la infancia lo que somos hoy”, fueron las declaraciones de José Fernando Patiño al mencionado programa.